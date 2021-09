Medicii specialişti încurajează vaccinarea anti-Covid cu a treia doză. “Tulpina Delta este mult mai agresivă”

Alertate de noul val al pandemiei, autoritățile au impus noi restricții, dar de nou flux de pacienți infectați. Situația poate reveni sub control prin administrarea unei a treia doze de vaccin, recomandată de experți numai după un consult, făcut în prealabil la medicul de familie. Preparatele vaccinale recomandat sunt Pfizer şi Moderna, iar medicul primar Carmen Dorobăț a argumentat motivele.

Încă de la început, discuția cu medicul specialist în boli infecțioase a gravitat în jurul oportunității unei a treia doze de vaccin, una diferită de preparatul care a fost injectat în primele două faze. Carmen Dorobăț a ținut să infirme ipoteza unui posibil pericol, în cazul unei „combinații” între două tipuri de vaccin.

„Știm foarte bine că au existat o mulțime de cazuri de persoane care s-au vaccinat în prima fază cu Pfizer și ulterior li s-a administrat Moderna, neexistând însă nicio problemă deosebită. Motivul este dat de faptul că sunt vaccinuri care se comportă și acționează pe aceeași bază fizio-patologică. Așadar, nu discutăm despre un risc”, a argumentat medicul infecţionist Carmen Dorobăț, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Vaccinul Johnson & Johnson nu presupune, teoretic, rapel și, potrivit interlocutoarei noastre, a apărut mult mai târziu, pe piață. Carmen Dorobăț susține că, probabil, în privința persoanelor care s-au vaccinat cu acest preparat, în momentul de față nu se pune problema obținerii acceptului medicului pentru o nouă doză.

Doza a treia, recomandată categoriilor de risc și personalului medical

Începând de marți, 28 septembrie, personanele care au parcurs deja șase luni de la administrarea celei de a doua doze de vaccin anti-COVID se pot imuniza centrele de vaccinare din ţară. De asemenea, cea de-a treia doză de vaccin poate fi administrată fără programare.

„Doza a treia a fost aprobată, în special, pentru categoriile care prezintă risc și în primul rând pentru personalul medical. Însă, această doză, ca și în cazul celor precedente, trebuie administrată doar după o discuție cu medicul de familie sau după un consult al medicului specialist, în cazul persoanelor care suferă de boli cronice”, a explicat Carmen Dorobăț.

Medicul infecționist a detaliat: „Spre exemplu, categoriile de oameni cu vârste de peste 65 de ani care intenționează să se vaccineze și cu doza a treia, categoric trebuie să ceară sfatul medicului de familie și al medicului specialist, la care își îngrijesc o anumită afecțiune cronică”.

Carmen Dorobăț consideră că, așa cum, până acum, vaccinarea nu a fost obligatorie, cu atât mai puțin ar putea deveni obligatorie o vaccinare cu doza a treia, deși, în această perioadă, traversăm un moment de revigorare a fluxului pandemic. „Cred că dacă vom continua să mergem pe drumul comunicării și al convingerii, este mai sigur de obținut un rezultat pozitiv decât prin a susține ideea unei obligativități, care poate avea ca efect exact un răspuns invers”, consideră interlocutoarea noastră.

Referindu-se la persoanele care suferă din pricina unor afecțiuni cronice și care intenționează să se vaccineze cu o nouă doză, Carmen Dorobăț susține că acestea trebuie să solicite, în prealabil, sfatul unui specialist.

În acest sens, medicul primar a declarat: „Este strict o recomandare care depinde de medicul care urmărește respectivul pacient. Vorbim despre răspunsul la primele două doze și de capacitatea de protecție a organismului, adică de un anumit bagaj de anticorpi, care poate exista sau nu. În acest puzzle există mai multe piese și nu trebuie să uităm de acceptul și de dorința fiecărei persoane în parte”.

Reacțiile adverse, posibile ca în cazul unui vaccin obișnuit

Așa cum s-a întâmplat și la începutul campaniei de vaccinare, inclusiv în acest moment se discută mult despre riscurile care pot apărea în cazul injectării (de data aceasta) cu a treia doză, în condițiile în care, inițial, se pare că majoritatea vaccinurilor au fost concepute pentru a fi administrate în doar două etape. Carmen Dorobăț a detaliat și acest aspect.

„Toți oamenii care știu că suferă din pricina unor afecțiuni care nu răspund corect la boli infecțioase, în sensul în care au o capacitate scăzută de apărare a organismului, primesc indicația de a se vaccina. Dacă au parcurs primele două etape și doresc să se vaccineze a treia oară, conform indicațiilor, atunci, categoric, este necesară o evaluare medicală după care doza poate fi administrată”, este de părere medicul.

În privința posibilelor inconveniente, persoana intervievată a declarat: „Categoric, reacții adverse există în proporție de 3-4%, ca în cazul oricărui vaccin, nu numai în situația acestor preparate anti SARS-COV-2”.

„Tulpina Delta, mai agresivă în cazurile persoanelor neimunizate”

Carmen Dorobăț consideră că, în România, noul val al pandemiei a apărut destul de brusc și că urcă suficient de agresiv. El se adresează, în formă gravă, în special persoanelor nevaccinate: „Deseori am fost întrebată dacă tulpina Delta este mai agresivă. Categoric da, și am putut să-mi dau seama de acest fenomen din ceea ce am observat la patul bolnavului. Cu siguranță, tulpina Delta este mai agresivă în cazul pacientului nevaccinat!”

Medicul specialist este de părere că, tocmai din acest motiv, secțiile de terapie intensivă au ajuns la un maxim de funcționare. „În ce ne privește, sfatul nostru este ca procesul vaccinării să funcționeze în paralel cu testările. Testarea își menține importanța. „Contacții”, puși în legătură ca fiind pozitivi, trebuie testați ca pentru prima dată drept potențiale surse de infecție și trecuți în carantină, pentru o perioadă de 14 zile”, a continuat Dorobăț.

Reînchiderea școlilor, o problemă care nu mai ține de contagiozitate

Chiar dacă școlile și universitățile și-au redeschis porțile, există voci care susțin că, din pricina avalanșei de noi cazuri de îmbolnăviri cu tulpina Delta, nu peste mult timp am putea reveni la învățământul online. În opinia medicului Carmen Dorobăț, de această dată, situația este diferită de cea din momentul în care activitatea din instituțiile de învățământ a fost suspendată.

Referitor la eventuala variantă a reînchiderii școlilor, interlocutoarea noastră a menționat: „În perioada actuală, acest lucru depinde foarte mult de comportamentul nostru, al tuturor. De data aceasta, nu mai ține de vaccin, de contagiozitate, ori de agresivitatea bolii. Încă de la început, am afirmat că tulpina Delta, predominantă în Europa, este mult mai contagioasă decât celelalte variante ale tulpinii mamă”.

„Din acest motiv, trebuie să ne așteptăm că tot ceea ce ține de socializare va fi urmat de apariția unor noi cazuri de infecție. Evident, mă refer în special la persoanele nevaccinate, care au timp să ia o decizie în acest sens și să se vaccineze, cu amendamentul că imunizarea va apărea după 14 zile”, a punctat Carmen Dorobăț.

Lipsa locurilor de la terapie intensivă, rezultatul ignoranței față de avertizările specialiștilor

Întreaga societate reclamă faptul că, odată cu noua explozie a virusului, locurile de la terapie intensivă au redevenit insuficiente. , încă de acum câteva luni: „În vară, vorbeam despre faptul că virusul ne-a lăsat un moment de respiro, în lunile iulie și august. La vremea respectivă, spuneam că autoritățile locale și centrale trebuie să ia toate măsurile pentru ca noi toți să fim pregătiți în momentul în care va veni un val patru. Probabil că nu a fost luat în serios ceea ce am afirmat noi, specialiștii…”

Medicul a fost categoric, în această privință: „Cu excepția spitalelor COVID și suport COVID, care au reacționat imediat, apariția de noi zone, de noi circuite și de noi strategii (pentru că autoritățile au și rolul de a oferi noi strategii pentru a depăși astfel de momente) nu se văd simțite”.

Carmen Dorobăț consideră că frământările de pe scena politică nu au afectat, în mod deosebit, campania națională de prevenire și de combatere a infectărilor cu virusul SARS-COV-2. În ciuda crizei politice, se pare că problema „cheie” ține de capacitatea managerială a celor responsabili.

„Nu se pune problema unui război politic cu răsunet. Întotdeauna, eu afirm că este vorba despre profesionalismul celor care ne conduc, indiferent de „liga” la care mă refer. Deci, pornind de la autoritatea centrală și continuând cu autoritatea locală, dacă nu există un conducător profesionist sau un consilier bine pregătit profesional într-un domeniu, mereu vor apărea breșe”, a spus Dorobăț.

În același context, am solicitat opinia medicului primar, cu privire la cele 4.000 de cazuri COVID nealocate de DSP, înaintea Congresului PNL. „Cred că discutăm despre persoane care nu s-au adresat medicului de familie sau care sunt îngrijite la domiciliu. Categoric, tot ceea ce reprezintă urgența în cazurile de formă gravă ale COVID-19 trebuie luat în serios”, a încheiat Carmen Dorobăț.