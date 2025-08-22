Medicii trag un semnal de alarmă: numărul cazurilor de COVID-19 a explodat. Mii de infectări, într-o singură săptămână. Copiii, cei mai afectați

După o perioadă lungă în care numărul infectărilor a fost extrem de scăzut, România se confruntă din nou cu o creștere rapidă a cazurilor de COVID-19. Potrivit datelor oficiale, numărul noilor îmbolnăviri raportate în ultima săptămână s-a dublat față de săptămâna precedentă.

Numărul cazurilor de Covid-19 a explodat în România

Cele mai multe cazuri sunt înregistrate la copiii mici. Specialiștii au atras atenția că virusul circulă mai ușor în comunități, iar odată cu apropierea toamnei, riscul răspândirii devine și mai ridicat. Dacă la începutul anului erau raportate aproximativ 100 de cazuri noi pe lună, situația s-a schimbat dramatic. În ultima săptămână, peste 2.000 de persoane au fost

„Ne aflăm într-o perioadă în care multe persoane merg în concedii, în diverse zone din Europa, apoi se întorc. De asemenea, mai ales pentru mediul rural, ne aflăm într-o perioadă în care familiile care locuiesc fie în România, fie în Europa, se întorc acasă și, în acesl fel, se realizează un transfer de virus, astfel încât numărul de cazuri a început să crească. Acest lucru este vizibil de mult timp, dar în acest moment, înt-adevăr, asistăm la o creștere a numărului”, a declarat dr. Gindrovel Dumitra, vicepreședinte al Societății Naționale de Medicină de Familie, citat de

Potrivit acesteia, s-a observat în noile cazuri că însă sunt însoțite de o stare generală de oboseală accentuată. Mulți pacienți testați pozitiv nu sunt în stare să își facă treburile zilnice și se plâng de dureri de cap, dureri musculare sau articulare, semne clare că organismul este puternic afectat.

Simptomele care trebuie să ne trimită imediat la doctor

Specialiștii atrag atenția că simptomele respiratorii precum tusea, durerea în gât, febra, frisoanele sau dificultățile de respirație trebuie luate în serios. În aceste cazuri, oamenii ar trebui să își contacteze medicul de familie, prin telefon, pentru a primi recomandările corecte.

„Persoanele care prezintă simptome respiratorii – tuse, durere în gât, stare febrilă, cu sau fără frisoane, scurtarea respirației și uneori asociată cu dispnee, dureri musculare, dureri de cap, dureri articulare – în acel moment, este bine să se prezinte la medicul de familie, eventual să ia legătura telefonic. Ce este foarte important este să încerce, indiferent de simptome, să limiteze răspândirea în comunitate. Asta înseamnă că persoana respectivă va încerca să evite contactul cu membrii familiei și ai comunității, cu recomandarea de a purta mască. Când se face testare și diagnostic, se va face repaos la domiciliu”, a mai declarat specialistul.