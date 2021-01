Medicul Adrian Manta, reacție după controversa imunizării preferențiale din Rădăuți: “Am vaccinat să nu arunc dozele”

Adrian Manta, medicul amendat de la singurul centru de vaccinare din Rădăuți, a reacționat joi la Digi24 la ancheta pe care a realizat-o Direcția de Sănătate Publică, afirmând că: “Nu am vaccinat persoane neeligibile, ci doar pe cei care s-au programat cu câteva zile înainte și nu au putut veni din diverse motive. I-am vaccinat pentru că altfel ar fi trebuit să arunc acele doze”.

DSP reclamă că 563 de persoane au fost vaccinate în perioada 15 ianuarie – 23 ianuarie, iar acestea nu ar fi fost eligibile în etapa a doua, ci în a treia.

În același județ, cu două săptămâni în urmă, Ministrul Sănătății reclamă că au fost imunizate persoane doar pe baza actului de identitate, deoarece altfel ar fi trebuit aruncate 70 de doze de la Spitalul din Suceava.

Medicul Adrian Manta despre controversa de la Rădăuți: “Nu am vaccinat persoane neeligibile”

“Amenda nu contează deloc, nu-mi pare bine că am primit asemenea reclamații, am vorbit cu DSP-ul prin mesaje și nu au fost mulțumiți de acțiunea de distrugere a dozelor.

Soluția ar trebui să vină de la DSP, INSP, să ajungem la un consens să încercăm să înțelegm că din zece pacienți care vin la vaccinare mulți nu pot să stea la rând, nu pot rămâne de la ora opt până la ora 19.00.

Nu am dat mesaje de mobilizare în comunitate, nu am vaccinat persoane neeligibile pentru etapa a doua. Eu am vaccinat pacienți care au fost programați cu zile în urmă și nu au putut veni, au fost pacienți din spital care s-au răzgândit.

Nu au dorit să se vaccineze în prima etapă, au venit acum în etapa a doua, sunt pacienți pe care i-am vaccinat ca să nu aruncăm din doze”, a declarat Adrian Manta la Digi24.

Manta: “Din cauza lucrurilor care mi s-au întâmplat, mai erau șapte pacienți afară și am distrus dozele”

“Amenda a fost dată pentru că am vaccinat peste numărul de programări din ziua respectivă, asta a fost concluzia echipei. După ce am primit amenda, aveam doi programați și alții au venit cu programări făcute cu mai multe zile în urmă.

Puteam să le fac doar celor programați vaccin și restul dozelor să le casez, puteam să îi amân pe toți în altă zi, lucru care ar fi însemnat din nou o ‘ilegalitate’ pentru că toți pacienții se programează în ziua respectivă și vin în altă zi sunt considerați neprogramați, fie puteam să fac dozele de vaccin la cei programați și la alții.

Era final de program, mai erau șapte pacienți afară și din cauza lucrurilor care mi s-au întâmplat în urma controlului, am recurs la distrugerea datelor.

Dintr-un singur flacon după diluție se poate extrage ser pentru șase doze. Am aruncat dozele care au rămas, pentru că asta mi s-a imputat, mai aveam un singur om programat.

Mergem mai departe și așteptăm ca DSP, INSP, STS și Ministerul Sănățății să recurgă la măsuri de mai bună colaborare, avem listă nominală de pacienți trimisă de DSP azi dimineața, avem pacienți care fac dovada programării și fac această dovadă, dar nu se regăsesc pe liste”, a adăugat medicul.