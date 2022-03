Medicul care ar fi abuzat-o pe ”blonda lui Bendeac” de la iUmor, trimis în judecată: ”Tot ce îmi doresc este să îl văd după gratii”

Ștefania Costache, cunoscută drept ”blonda lui Bendeac” după prestațiile ei de la iUmor, a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre ce se petrece în cazul medicului pe care l-a acuzat că ar fi violat-o după un tratament stomatologic.

Medicul care ar fi abuzat-o pe ”blonda lui Bendeac” de la iUmor este trimis în judecată

Medicul care ar fi violat-o pe ”blonda lui Bendeac” de la iUmor, Costin Iulian Berechet, s-a transformat din suspect în inculpat și este acuzat de săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală. Conform procesului verbal prin care medicul a fost înștiințat de schimbarea calității sale procesuale în cazul reclamat de Ștefania Costache, el este trimis în judecată pentru că ar fi abuzat de cea care l-a reclamat în timp ce femeia nu se putea apăra.

”În noaptea de 17-18.02. 2020, inculpatul Berechet Costin Iulian, profitând de starea fizică și psihică a persoanei vătămate Costache Doinița Ștefania ca urmării a ingerării substanțelor folosite la consultul stomatologic la cabinetul acestuia, a condus-o fără voia ei la domiciliul său, unde a efectuat asupra acesteia acte de natură sexuală, prin care atingerea în zonele intime, persoana vătămată fiind în imposibilitatea de a se apăra”, se arată în raportul organelor de cercetare penală.

Contactată de FANATIK, Ștefania Costache ne-a vorbit despre caz, fără să ascundă faptul că își dorește ca, într-un final, medicul care ar fi avuzat-o să plătească cu libertatea pentru ceea ce i-ar fi făcut.

”Tot ce îmi doresc este să îl văd după gratii. Avocații m-au sfătuit să deschid și un proces în civil, să cer daune. Eu nu vreau să îmi dea bani, dar dacă aș avea de ales între 100.000 de euro și doi ani de închisoare în plus pentru el, nu aș alege banii”, ne-a spus, în exclusivitate, Ștefania Costache.

Ștefania Costache: ”I-am promis mamei înainte să moară că nu îl las să scape”

Ștefania Costache ne-a dezvăluit că și acum, la doi ani de la evenimentele pentru care medicul a fost trimis în judecată, ea are de suferit. ”Mi-a făcut și imaginea praf. Acum, după atât timp, lumea tot îmi comentează cu ”violata”…

Eu aveam o imagine de fată sexy și amuzantă, care îmi și plăcea. Acum mi se spune că sunt ”violata” și că vreau banii doctorului. Dar eu i-am promis mamei înainte să moară că nu îl las să scape”, a mai spus, pentru FANATIK, Ștefania Costache.

Mai mult, ne-a spus Ștefania Costache, din ceea ce a aflat ea, există probe serioase care l-ar incrimina pe medicul despre care spune că ar fi abuzat-o. ”Anul trecut, în august, pe când încă nu l-au făcut inculpat, găsiseră probă seminală de la el în voma mea.

El a declarat poliției că mi-a dat doar primul ajutor și că a vorbit 40 de minute cu soția lui când eu eram la el acasă. Doar că s-a scos listingul apelurilor și se vede acolo că a vorbit doar 19 secunde. Sunt lucruri care nu se leagă”, ne-a mai spus Ștefania Costache.

Ștefania Costache susține că a fost abuzată de medicul stomatolog

Acum mai bine de un an, pe când cunoștea celebritatea la iUmor, Ștefnia Costache a făcut publică povestea cu privire la medicul stomatolog pe care îl acuza că ar fi abuzat-o sexual. La acea vreme, cum cercetarea penală era la început, nu a făcut prea multe dezvăluri, dar a explicat ce i s-ar fi întâmplat.

”Mi-a dat, din punctul meu de vedere, cam multă lidocaină. Am înțeles, ulterior, de la doamnele de la INML (Institutul Național de Medicină Legală, n. red.) că această substanță acoperă presupusa substanță pe care mi-a administrat-o, așa numitul drog al violului. Ulterior mi-a aplicat un gel care avea un gust de oțet și care, mi-a spus, să îl țin în gură fără să clătesc două minute și pe care mi-a spus să îl înghit. (…) El insista să îl înghit.(…)

De acolo, lucrurile devin neclare, îmi amintesc când m-am ridicat de pe scaun că eram extrem de amețită, m-am sprijinit de biroul de lângă.(…) Am zis că nu e ok, că nu mai pot să focusez imaginea, m-am speriat. Am ieșit din cabinet, nu știu mai departe.(…) Se pare că dânsul m-a suit în mașina dumnealui, m-a dus la el acasă, de la ora 7 seara până pe la 1 noaptea, m-a dus tot el înapoi”, povestea, la acea vreme, Ștefania Costache.

Interesant este însă că în referatul prin care medicul este trimis în judecată sunt aduse mărturii și ale altor femei care susțin că ar fi fost agresate de stomatolog, mărturiile celor șapte tinere care au depus plângeri împotriva dentistului fiind extrem de relevante.

Ștefania Costache a devenit celebră la iUmor

Ștefania Costache a devenit, anul trecut, o prezență virală în lumea televiziunii după o serie de prestații îndelung apreciate de public, la iUmor, glumele făcute cu făcând senzație în emisiune.

Devenită ”blonda lui Bendeac”, care nu ascundea amplitudinea bustului.

”Am decis să apar așa la iUmor pentru că sunt un om asumat. Nu port sutien aproape niciodată așa că atât pozele de pe rețelele de socializare cât și aparițiile mele in general chiar si la o cafea pot fi considerate „provocatoare”.

Mi s-ar fi părut o ipocrizie ca la tv să apar îmbrăcată până în gât pozând în ceva ce nu sunt.(…) Așa cum am spus și in numărul prezentat m-am dus să vorbesc despre mine. Textul numărului de stand-up, nu numai că este scris de mine ci, este trăit de mine”, spunea Ștefania Costache la acea vreme.