Sport

Medicul care l-a operat pe Adrian Ropotan, detalii înfiorătoare despre intervenția chirurgicală suferită de antrenorul lui Dinamo 2: „Există un risc de infecție”

Adrian Ropotan a fost una dintre victimele accidentului horror în care echipa secundă a lui Dinamo a fost implicată. Care este verdictul medicului după ce antrenorul în vârstă de 40 de ani a suferit o fractură deschisă la unul dintre brațe
Ciprian Păvăleanu
01.08.2026 | 13:27
Medicul care la operat pe Adrian Ropotan detalii infioratoare despre interventia chirurgicala suferita de antrenorul lui Dinamo 2 Exista un risc de infectie
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Ce riscă Adrian Ropotan după intervenția chirurgicală suferită la braț. Foto: Colaj FANATIK
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Echipa secundă a lui Dinamo a trecut printr-un moment extrem de dificil vineri dimineață, pe data de 31 iulie, când autocarul în care se afla o parte din delegația echipei s-a izbit violent într-un pom. O persoană a decedat pe loc și alți 10 pasageri au avut nevoie de intervenția promptă a medicilor. Adrian Ropotan (40 de ani) a suferit o fractură deschisă la unul dintre brațe și a fost operat de urgență.

Ce riscă Adrian Ropotan după fractura suferită în urma accidentului de la Câmpulung Muscel. Osul i-a străpuns pielea

În urma impactului, antrenorul echipei secunde a lui Dinamo, Adrian Ropotan, a fost rănit foarte grav. Fostul internațional a avut o fractură deschisă și a fost transportat de urgență la Spitalul Municipal Câmpulung, unde a suferit o intervenție chirurgicală ce a durat aproximativ o oră.

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Medicul care l-a operat a dezvăluit că în curând va fi externat, însă starea sa trebuie monitorizată întrucât în cazurile de fracturi deschise, când osul străpunge pielea, pericolul unei infecții este mult mai probabil decât în cazul unei fracturi simple: „Pacientul a avut o fractură-luxație la antebraț, pe care am rezolvat-o chirurgical. Mai multe detalii nu vă pot oferi, deoarece țin de confidențialitatea relației medic-pacient. Pot însă să vă spun că, în acest moment, este stabil și, în principiu, dacă totul evoluează bine, duminică pleacă acasă.

Operația a durat aproximativ 60 de minute. În acest moment trebuie să așteptăm să vedem cum se va consolida osul și să ne asigurăm că nu apare o infecție, pentru că a fost o leziune deschisă, cu exteriorizarea osului, iar acest lucru presupune un anumit risc infecțios. Întotdeauna, o luxație deschisă sau o fractură deschisă, în care pielea a fost penetrată, prezintă un risc de infecție mai mare decât o fractură închisă”, a declarat medicul Ștefan Georgescu, potrivit trumedia.ro.

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Stelian Ogică, socrul lui Adrian Ropotan, detalii șocante despre fractura antrenorului

La câteva ore după tragicul accident, FANATIK a luat legătura cu Stelian Ogică, socrul lui Adrian Ropotan, pentru a afla mai multe detalii despre starea de sănătate a fostului fotbalist. Acesta a oferit detalii șocante, explicând că osul i-a ieșit în afara brațului undeva în zona încheieturii mâinii, dar că se simte bine după ce a suferit intervenția chirurgicală:

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„Este ok! Este deja operat, a ieșit din operație. A suferit o intervenție la nivelul brațului. I s-a făcut un RMN și la cap și e ok. Este tăiat la cap, dar e ok. Restul, toți copiii sunt împrăștiați prin spitale. Din tot lotul, doar 4 copii nu sunt în spital. La încheietura mâinii, i-a ieșit osul în afara brațului (n.r. – lui Ropotan)”, a declarat Stelian Ogică, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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