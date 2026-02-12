Medicul care salvează îngeri, avertisment pentru părinții din România. Dr. Mihai Craiu: „Sunt boli care nu ar trebui să mai existe”

ADVERTISEMENT

Doctorul Mihai Craiu, unul dintre cei mai respectați medici pediatri din România, trage un semnal de alarmă cu privire la faptul că tot mai mulți părinți aleg să nu își vaccineze copiii, o decizie care riscă să ne întoarcă într-o epocă pe care medicina modernă credea că a depășit-o.

Mihai Craiu, semnal de alarmă pentru români. Doctorul a lansat, de curând, o carte dedicată sănătății copiilor

FANATIK a stat de vorbă cu medicul și ne-a spus, în exclusivitate, în cadrul unui eveniment literar la care acesta a fost prezent, la cea de-a treia ediție a Galei Premiilor Bookzone, desfășurată anul ăsta la Opera Națională din București. La fastuosul eveniment, într-o atmosferă elegantă, sănătatea copilului a devenit subiect de reflecție publică, ieșind din cabinetele pediatrilor.

Mihai Craiu remarcă faptul că părinții sunt mai anxioși ca oricând, iar de vină este și tehnologia care ne permite să avem acces prea repede la informații insuficient verificate, multe dintre ele fake-news-uri grosolane. Prezent la gală cu volumul „Cartea sănătății copilului tău”, doctorul spune că lansarea unei cărți într-o perioadă dominată de algoritmi și inteligență artificială a fost o reală provocare.

„Mulți părinți încă au nevoie de acest dialog viu dintre medic și pacient”

„Nu este chiar o noutate. România are o tradiție solidă a cărților pentru părinți — celebra Mama și copilul mi-a fost carte de căpătâi la începutul profesiei și am avut privilegiul să lucrez cu doamna doctor Căpraru. Pentru mine a fost o provocare. În era algoritmilor și a inteligenței artificiale m-am întrebat: Oare cine mai citește o carte? Se pare însă că mulți părinți încă au nevoie de acest dialog viu dintre medic și pacient”, ne-a spus, cu sinceritate, medicul pediatru.

Ultimii ani au afectat mult relația pacient-medic, recunoaște pediatrul. Pandemia de coronavirus a lăsat răni adânci, iar una dintre ele este ceea ce el numește „medicină defensivă”. Printre cele mai frecvente frici ale , Craiu amintește „fever phobia”, adică panica nejustificată în fața febrei, care duce la autodiagnosticare și tratament luat după ureche sau o simplă căutare pe Google ori pe rețelele de socializare. În continuare, de ce a scos, așadar, cartea despre sănătatea copilului într-o lume unde accesul la informație nu mai este o piedică pentru nimeni, având în vedere că toată lumea e conectată la internet.

Pericolul despre care puțini vorbesc: medicina defensivă

„Ultimii ani nu au fost foarte buni pentru relația medic–pacient. Pandemia a șubrezit-o serios. Un pericol real pe care îl văd astăzi este medicina defensivă, situația în care medicul ajunge să prescrie tratamente inutile din cauza presiunii sau a temerilor părinților”, a declarat Craiu, pentru FANATIK.

Medicul mai remarcă faptul că românii cred foarte mult în puterea antibioticelor pe care, până recent, românii le-ar fi luat pentru orice problemă. Totodată, în ultimii ani s-a observat și o altă extremă: unii au început să renunțe de tot la ele. „Sunt mai multe și, de obicei, se nasc din mituri și prejudecăți. De exemplu, spaima de febră, așa-numita „fever phobia”, care duce la autodiagnostic, autotratament și reacții de panică.

Apoi, convingerea că doar anumite strategii terapeutice funcționează. Românii sunt mari fani ai antibioticelor, dar în ultimii ani a apărut și extrema cealaltă, refuzul total al acestora, care poate pune viața copiilor în pericol. Și mai există dorința, aproape utopică, de a avea un copil cu imunitate perfectă. Nu s-au inventat copii care să nu se îmbolnăvească, decât dacă îi ținem într-o bulă de sticlă”, ne-a mărturisit doctorul.

Bolile care nu ar trebui să mai existe

Întrebat care e cel mai mare mit despre sănătatea copiilor pe care ar vrea să nu îl mai audă, Mihai Craiu a fost cât se poate de clar: „Mi-aș dori ca tot mai mulți părinți să înțeleagă că boli precum rujeola, tetanosul sau difteria nu ar trebui să mai existe. Sunt prevenibile prin vaccinuri folosite de peste 50 de ani. Nu vorbim despre tehnologii experimentale, ci despre metode verificate”.

Rata vaccinării, în scădere. Cât de gravă e situația

Cea mai sensibilă temă abordată în dialogul avut cu domnul doctor este ezitarea tot mai mare în fața vaccinării. Craiu susține că nu e nimic rău în a fi sceptic, chiar și dacă e vorba despre un vaccin, și e bine ca oamenii să pună întrebări, să se informeze, dar „sănătatea publică trebuie să fie un consens între medic, familie și comunitate. Regulile într-o societate nu înseamnă să faci ce vrei atunci când îi pui pe alții în pericol. Unii copii depind de imunitatea de comunitate pentru a supraviețui”.

Cât de gravă e situația în prezent? Potrivit lui Mihai Craiu, „doctorii de familie spun de ani buni că acoperirea vaccinală scade. Am ajuns în zone unde jumătate dintre copiii mici nu sunt vaccinați. Dacă ne uităm peste ocean, vedem consecințele. aproximativ 5.000 de cazuri de rujeolă într-un singur an în Statele Unite. Nu cred că vrem să ajungem acolo”.