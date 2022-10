Medicul de la Polizu, acuzat că a scăpat un bebeluș în cap. Mărturia unei mame: ”Of, copilul! Of, a căzut”

prezintă dezvăluirea unei astfel de mame, care și-a văzut copilul scăpat în cap de acest medic.

Medicul Robe de la Polizu, acuzat că a scăpat un copil în cap

Mai mult, Robe a dat vina pe femeie pentru întregul incident. Paradoxal, instanța i-a dat dreptate medicului.

”Domnul Florian Robe mi-a scăpat copilul în cap, la naștere. Nu a reușit să îl prindă, acuzându-mă pe mine că am expulzat rapid. Singura reacție pe care a avut-o dânsul a fost: Of, copilul! Of, a căzut”, povesteşte mama.

Descurajată în acel moment de medicii de la Polizu, femeia nu și-a expus drama public. Cu toate acestea, când a văzut știrea în care medicul e acuzat că a aruncat la gunoi un copil viu, născut prematur, a început să retrăiască șocul acelor clipe.

”Ieri, când am văzut știrea, am izbucnit în lacrimi și nu m-am putut controla. Retrăiesc momentele de atunci și e groaznic. În principiu, credeți-mă, am zis că nu vreau nimic. Vreau doar ca copilul meu să fie sănătos și atât”, a spus ea.

, împotriva medicului, instanța i-ar fi dat dreptate doctorului, considerând că mama e vinovată pentru situație. ”Nu știu cum poți să găsești ca fiind vinovată o persoană care naște și oricum este în chinurile nașterii și este sedată”, a remarcat avocatul Adrian Cuculis, potrivit sursei citate.

Florian Robe a ajuns la poliție în caz de suspect în cazul copilului aruncat la gunoi de viu. Anchetatorii au primit înregistrări video cu un copil născut în viață, pe care medicul l-a condamnat la moarte, doar pentru că era născut prematur la 6 luni de sarcină.

”Asistenta s-a dus în camera frigorifică şi din greşeală a lovit cu piciorul într-un sac. Şi în momentul în care a dat cu piciorul în sac copilul a început să plângă”, a povestit tatăl. Fetița a supraviețuit și are acum 3 ani, deși se confruntă cu probleme de sănătate.

Avocatul Adrian Cuculis a anunțat că medicul e acuzat oficial de tentativă de omor calificat prin cruzimi.

”Cele explicate mai sus şi care sunt extrem de precise, au fost şi filmate şi pe baza filmărilor s-a refăcut filmul ororilor.

De asemenea, toate actele întocmite pentru mortul viu, adică copilul care a scăpat cumva dintr-o pungă legată la gură ca să se asfixieze şi să moară, au fost făcute în fals. Este începutul poveştii şi probabil că vor ieşi la iveală şi alţi părinţi care nu ştiu ce s-a întâmplat cu copiii lor”, a declarat avocatul Adrian Cuculis, potrivit news.ro.

Potrivit declarațiilor oferite de asistente și alte cadre medicale din spital, medicul Florian Robe ar mai fi procedat în acest mod și cu alți