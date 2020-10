Medicul Emilian Imbri anunță o creștere a numărului de infectări cu Covid-19. Criză de medicamente în România

Medicul Emilian Imbri anunță că numărul de cazuri de infectare cu Covid-19 va crește în continuare în următoarele săptămâni, cu toate că ministrul Nelu Tătaru speră la o aplatizare a cifrei.

Doctorul Imbri a anunțat, de asemenea, că există o criză a medicamentelor necesare pentru bolnavii de Covid-19 din țara noastră, criză care nu se știe cum se va rezolva în viitorul apropiat.

Managerul Spitalului Victor Babeș anunță că țara noastră se află pe o pantă ascendentă a numărului de infectări, care e corelat cu terminarea concediilor și începerea școlilor.

Emilian Imbri anunță că România se confruntă cu o criză a medicamentelor

Totodată, campania electorală a avut un cuvânt de spus în creșterea semnificativă a numărului de infectați, anunță Imbri.

„Am avut vreo trei apeluri în care am explicat că în contextul în care numărul de bolnavi va creşte, vom rămâne în foarte scurt timp în imposibilitatea de a-i trata. Am menţionat că de fapt nu există tratament pentru această afecţiune. Se tratează cu nişte scheme şi nişte tratamente care sunt fabricate pentru cu totul alte afecţiuni.

Aceste medicamente nu se cumpără, ci sunt trimise de producător ţărilor, o parte este asigurat[ de OMS. România nu primeşte suficiente medicamente. Nevoia de medicamente în România este mult mai mare decât aprovizionarea.

Cu toată responsabilitatea pe care o am ca medic, dar nu ca specialist infecţionist, eu totuşi îmi asum riscul să spun că nu aceste medicamente salvează pe cei care intră într-o fază urâtă şi severă a bolii. Sunt cazuri în care s-a dat schema maximă de medicaţie, şi totuşi pacientul a pierdut lupta cu boala”, a declarat Emilian Imbri la Antena3.

Criza de medicamente din România nu este o noutate, principalul motiv pentru care furnizorii rămân fără stocuri fiind prețul redus al medicamentelor din țara noastră. Producătorii preferă, așadar, să mute medicamentele pe alte piețe unde pot vinde aceste produse mai scump, evitând România.