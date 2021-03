Medicul Emilian Imbri, despre incertitudinea referitoare la carantinarea Capitalei: “Noi nu avem un ministru al Sănătății”

Medicul Emilian Imbri, fost director la Spitalului Victor Babeș, a vorbit miercuri, la Realitatea Plus, despre posibila carantinare a Bucureștiului, declarând că: “noi nu avem un Ministru al Sănătății, avem mai mulți în România”.

În urmă cu o săptămână, medicul a oferit previziuni sumbre referitoare la București, declarând că acesta se va închide, în contextul creșterii accelerate a ratei de infectare.

Ministrul Sănătății a spus marți că nu este exclus scenariul carantinării Capitalei, dar încă nu s-a luat această decizie la nivelul autorităților locale.

Emilian Imbri, despre carantinarea Bucureștiului: “Noi nu avem un ministru al Sănătății”

“În momentul de față este o situație limpede, am depășit acel șase la mie, este nevoie să se ia niște măsuri și nu restricții. Nu sunt restricții, sunt măsuri epidemiologice care, dacă s-ar putea aplica, am putea eventual în câteva săptămâni să revenim sub această cifră.

Sunt mari confuzii de termeni, dar vedeți că se tot evită carantină, e corect să se evite acest lucru, se face o confuzie între izolarea la domiciliu și carantinarea unei localități. Izolarea unei persoane se face pentru o persoană ca să nu dea mai departe boala.

Carantinarea unei localități înseamnă că tot ce intră acolo, oameni ar trebui izolați timp de două săptămâni. Gândiți-vă ce dezastru ar fi să izolăm două săptămâni toți oamenii care vin spre București. Carantina nu este o soluție, dacă se respectă definiția.

Sigur că sunt niște măsuri prin care se încearcă limitarea timpului petrecut în grup, noi vedem peste tot oriunde ieșim în București există plăcerea și bucuria oamenilor de a socializa și a petrece în grup.

Se încearcă limitarea timpului petrecut în grup, se scade numărul de ore în care persoanele pot să circule să se întâlnească în grupuri.

Luând în calcul tot ce s-a declarat, faptul că un președinte de Consiliu Județean, la Timiș, spune oficial că nu s-a respectat nimic din ce s-a hotărât, în Timiș, de ce să mai stăm trei zile dacă tot nu am respectat nimic din ce s-a făcut?

Nu am reușit noi care trebuia să le impunem să o facem? Lumea nu acceptă și nu este de acord. Teoretic toți oamenii aceștia care vin și pun niște lucruri, dar dacă nu le poți impune, acest lucru este de râs.

Există în sănătate lucrurile sunt stricte, când iei o măsură, trebuie să o iei unitar peste tot. Noi nu avem un Ministru al Sănătății, noi avem foarte mulți miniștri ai Sănătății. Și un director de spital dacă stă prea mult în funcție, simte că e deja un ministru.

Primarul la fel spune, ‘de ce să mai stau acum după calculele lor? Fac eu ce vreau’. Trebuie impuse restricții peste tot, altfel nu am făcut nimic, dacă e închis în sectorul cinci, mă duc dincolo în sectorul trei”, a declarat Emilian Imbri la Digi24.