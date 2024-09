în cantonamentul de la Săftica.

Medicul lui Dinamo vine cu detalii după scandalul dezvăluit de Fanatik: “În birou am fost eu, Kopic și Nicolescu”

Medicul susține că motivul demisiei de la Dinamo ar fi legat de unele probleme personale. Totodată, Talal Haj Kanameh nu exclude ca pe viitor să devină noul doctor al celor de la CS Dinamo, echipă care activează în Liga 3.

„Am avut o discuție cu domnul Kopic în biroul său. La discuție a luat parte și Andrei Nicolescu. I-am anunțat pe cei de la Dinamo că de la 1 septembrie nu mai pot să rămân la echipă din motive personale și vreau să plec.

Doar noi 3 am fost în biroul antrenorului. Nu a avut loc niciun conflict. Am rămas stupefiat când am văzut că au apărut informații pe unele site-uri că am aruncat cu o sticlă care a ricoșat din perete spre antrenorul Kopic.

Nu am aruncat cu nicio sticlă. Am tot respectul pentru antrenorul Kopic cu care am colaborat foarte bine, nu am avut nicio problemă cu el sau cu domnul Nicolescu. Nu a fost niciun conflict. Oamenii m-au înțeles. Nu vreau să vorbesc despre motivele pentru care plec de la Dinamo, dar sunt chestii personale.

„Nu am semnat cu CS Dinamo”

Nu am semnat cu CS Dinamo, așa cum au apărut unele informații. O să văd în perioada următoare ce va fi. M-am despărțit amiabil de domnul Kopic și domnul Nicolescu.

Mai mult decât atât, m-au rugat să le găsesc un doctor pentru Dinamo. Și o să încerc în perioada următoare să le găsesc, să nu-i las pe oameni fără doctor. O să văd ce voi face, nu vreau să intru în detalii. Dar dacă voi semna cu CS Dinamo, probabil că de la 1 octombrie voi merge acolo.

Nu mi-a reproșat nimeni de la Dinamo problemele medicale și accidentările care au apărut în lot. De exemplu, Abdallah a căzut pe umăr, iar celelalte sunt probleme musculare care nu țin de medic și se întâmplă la o echipă. Sunt dinamovist și vreau să vă spun că am un mare respect pentru domnul Kopic și cu oamenii de la Dinamo”, a declarat medicul Talal Haj Kanameh pentru FANATIK.

