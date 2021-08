Medicul Radu Zamfir câștigă lunar peste 13000 de euro! ”Eroul din Apuseni” este director în Ministerul Sănătăţii

Devenit celebru după accidentul aviatic din ianuarie 2014, din munții Apuseni, . Accidentul respectiv s-a petrecut pe 20 ianuarie 2014, când un avion care efectua o cursă umanitară a aterizat forțat într-o pădure din comuna Horea, la limita județelor Cluj și Alba. Comandantul Adrian Iovan și studenta la medicină Aura Ion și-au pierdut viața, în timp ce copilotul și cei patru medici, printre care și Radu Zamfir, au fost răniți.

După ce a depășit cu bine momentul critic, Radu Zamfir – medic primar specialist în Chirurgie Generală – s-a întors la meseria lui. Ca urmare a meritelor sale incontesabile, Radu Zamfir a fost numit în martie 2019 director executiv al Agenției Naționale de Transplant, instituție subordonată Minsiterului Sănătății.

Ce venituri are medicul Radu Zamfir

Din noua postură oficială, Radu Zamfir (47 de ani) și-a completat recent și ultima declarație de avere, aferentă anului fiscal 2020. Din document reiese că doctorul și-a achiziționat un teren de 222 de metri pătrați în București, în 2019, împreună cu soția, și că deține un apartament în Capitală, moștenit de la o rudă.

Parcul auto pe care îl deține Radu Zamfir este mult mai dezvoltat. Pasionat de motoare, medicul are două mașini, două motociclete, două remorci, o șalupă și o rulotă. La nivel salarial, Radu Zamfir încaseaază venituri consistente, raportate la nivelul muncii pe care o prestează în domeniul medical.

Astfel, de la Institutul Clinic Fundeni, Radu Zamfir a încasat 83125 lei pe an, de la cabinetul lui medical a câștigat 359771 lei pe an, iar dintr-o altă colaborare a primit 250000 lei anual. Ca director al Agenției Naționale de Transplant, Radu Zamfir a primit anual 97862 lei.

Soția ”eroului din Apuseni” este medic cardiolog

În total, în ultimul an, veniturile lui Radu Zamfir au fost de 790758 lei, 65896 le pe lună, adică un pic peste 13000 de euro pe lună. Față de declarația de avere depusă pentru anul 2019, de la rubrica venituri a doctorului Zamfir a dispărut colaborarea cu Universitatea Bioterra, care se ridica la 4372 lei pe an.

Și soția lui Radu Zamfir, Diana (47 de ani), este tot medic. Câștigurile Dianei, cardiolog la Spitalul de Urgență Floreasca, sunt de 88022 lei pe an, alți 92770 lei venind anual din alte servicii medicale asigurate. Cei doi au împreună două fete, Lavinia (14 ani) și Sonia (5 ani).

Îndrăgostit de drumeții montane, scufundări și festivaluri de film, Radu Zamfir se retrage mai nou, împreună cu familia, la o căsuță de munte achiziționată lângă stațiunea Geoagiu Băi, unde își reîncarcă bateriile, atunci când timpul i-o permite.

Radu Zamfir a fost inspirat în carieră de bunicul său chirurg

Chestionat de revista referitor la sfaturile de viață acordate fetelor sale, Radu Zamfir a declarat următoarele: ”Le-am spus fetelor mele să respecte regulile, să accepte ce eu consider că e bine pentru ele și să nu se plângă prea mult că mai am si altele pe cap decât să mă contrez cu ele. Sunt lucruri mult mai rele în lume. Toate trec, nu trebuie decât să avem răbdare, să fim un pic mai atenți și mai buni unii cu alții”.

Cât despre dragostea lui pentru medicină și sorgintea ei, ”, care i-a îndreptat pașii spre această meserie,

”Bunicul din partea mamei, Gheorghe Dumitru Grigorescu, era chirurg într-un spital din Adjud. Când s-a pensionat, s-a mutat cu noi, la Bucureşti. Am fost foarte apropiat de el. Cred că în mod deliberat îmi lăsa tratatele de medicină la îndemână. Mic și curios, le citeam. Nu mi-a spus niciodată, direct, să-l urmez. Dar îmi răspundea, pe înțelesul meu, la toate întrebările pe care i le puneam. Avea și un har de a povesti. Așa am început să mă gândesc la medicină, că e extraordinar să salvezi vieți. Prin clasa a IX-a, eu şi vărul meu din Timişoara i-am promis că o să ne facem medici. Doar eu m-am ţinut de cuvânt. Din păcate, pe bunicul l-am pierdut un an mai târziu. A făcut un accident vascular. De acolo, de unde este, cred că este mândru că l-am urmat”, a declarat Radu Zamfir.