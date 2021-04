Medicul Tudor Ciuhodaru, acuzații grave după evacuarea de la Spitalul Foișor: ”Aproape crimă cu premeditare”

Reacții dure în lumea medicală după evacuarea de la Spitalul Foișor din Capitală. Cunoscutul medic Tudor Ciuhodaru lansează acuzații grave și spune că ceea ce a văzut în Capitală vineri seara este ”Aproape crimă cu premeditare”.

Doctor la secția UPU a Spitalului de Neurochirurgie din Iași și europarlamentar, Ciuhodaru a intervenit în direct la un post de știri unde s-a arătat indignat de evacuarea pacienților din unitatea medicală din București.

Medicul ieșean le reamintește autorităților că la Lețcani, un spital cu 100 paturi de ATI, stă închis de două luni.

Medicul Tudor Ciuhodaru lansează acuzații grave după evacuarea de la Spitalul Foișor

Zeci de pacienții de la Spitalul de Ortopedie Foişor din București, unul dintre cele mai mari din țară, au fost evacuați din spital pentru că unitatea a fost transformată în regim de urgenţă în spital pentru pacienţii COVID. Mulţi dintre aceștia au suferit intervenții chirurgicale în urmă cu câteva zile sau chiar ore.

După ce a văzut imaginile din Capitală, medicul Tudor Ciuhodaru a izbucnit la adresa decidenților și a spus că ceea ce s-a întâmplat este aproape de fi catalogat ca o ”crimă cu premeditare”.

”Nu credeam că o să văd așa ceva vreodată în România. Pe mine m-a interesat întotdeauna viața oamenilor și știința. Este incredibil. Aproape că este o crimă cu premeditare și parcă mai era acel drept la sănătate, consfințit de Constituție. Ce țară europeană, ce țară NATO? Vrem să fim tratați ca la Bruxelles.

Aceste imagini sunt absolut revoltătoare. Mă întreb ce s-a întâmplat în tot acest interval de timp. Nu s-a făcut nimic. Poate vede cineva că de trei luni de zile spitalul ăla modular ROL 3 de la Lețcani stă închis și acolo sunt 100 de paturi de terapie intensivă și cel puțin alte sute de paturi pentru pacienții care au nevoie de suport.

Le place sau nu guvernanților, mai există și alte patologii în România care au nevoie de asistență. Ceea ce se întâmplă în această seară este inadmisibil. Noaptea ca hoții oamenii sunt scoși din spitale”, a declarat medicul Tudor Ciuhodaru la Antena 3.

Spitalul Foișor, evacuat pentru a fi transformat în unitate COVID

Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat că Spitalul Foișor, unul specializat pe ortopedie, va deveni spital de Covid-19. În regim de urgență, bolnavii au fost scoși din unitate, vineri seara, și duși la alte spitale sau direct acasă.

Spitalul Foișor are o secţie de terapie intensivă de 21 de paturi şi are 200 de paturi pe oxigen, a declarat la Antena 3 secretarul de stat Raed Arafat. ”Sub jumătate din secţia de terapie intensivă era ocupată. Sâmbătă dimineaţă spitalul va începe să primească pacienţi COVID”, a spus secretarul de stat din MAI.