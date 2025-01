Medicul Tudor Ciuhodaru, precizări esențiale despre isteria HMPV: ”Nu e o surpriză”. Exclusiv

Medicul Tudor Ciuhodaru a explicat, în exclusivitate pentru FANATIK, cât de periculos e virusul HMPV (prescurtare din human metapneumovirus) și care sunt pacienții pentru care pot apărea complicații.

Medicul Tudor Ciuhodaru, adevărul despre virusul HMPV

din Iași ne liniștește și susține că nu trebuie să ne panicăm, deoarece este vorba de un virus cu care ne întâlnim destul de des în sezonul rece.

Ciuhodaru subliniază în același timp că este foarte importantă prevenția la care, din păcate, România nu stă tocmai bine. Întrebat de FANATIK dacă HMPV se poate diferenția fundamental de alte virusuri în vreun fel, specialistul a explicat că o astfel de diferențiere nu ar avea vreo relevanță cu privire la tratarea bolii.

„Nu îl putem deosebi de alte virusuri”

„Nu e nimic nou sub soare. E descoperit acest virus de mai mulți ani, în Olanda, ca să spunem și unde e descoperirea. Nu există niciun motiv de îngrijorare. E o infecție banală, undeva pe locul doi – trei, în ce înseamnă infecții respiratorii acute în sezonul rece. Sunt mii de cazuri la nivel european, peste tot în lume. Prevenția rămâne cea mai importantă. Dar noi nu facem asta, pentru că nu facem educație pentru sănătate.

Nu îl putem deosebi de alte virusuri. Nu are vreo particularitate. Formele clinice, în marea parte a cazurilor, nu necesită o identificare specială. Este din aceeași familie cu virusul respirator sincițial. Nu are un tratament specific. Nu ai un vaccin. În momentul în care tu îl tratezi doar simptomatic, pui doar un diagnostic etiologic. Adică e mai mult o nevoie de evidențiere ca pondere în rândul populației nu că ar ajuta altfel terapia”, a declarat Tudor Ciuhodaru, pentru FANATIK.

și care consideră că este motivul pentru care cazurile de HMPV au luat o amploare atât de mare, în întreaga lume.

„Orice copil sub cinci ani îl face măcar o dată”

„După atâta timp de gaură imunologică, cu pandemia, în care toată lumea a fost ținută în casă, este într-adevăr un virus care e frecvent. De exemplu, orice copil sub cinci ani îl face măcar o dată în viață. Fiind pauza asta de expunere, odată cu statul în casă, vă dați seama că acum se recuperează gaura asta imunologică”, ne-a precizat Tudor Ciuhodaru.

În continuare, medicul Ciuhodaru relatează și de ce se aglomerează holurile spitalelor în perioada asta. Ne spune și care sunt pacienții care pot suferi complicații din cauza HMPV, și nu numai. Orice viroză poate fi periculoasă pentru anumite categorii de persoane, în special copiii, vârstnicii sau care suferă de anumite afecțiuni.

Tudor Ciuhodaru, despre HMPV. Care sunt categoriile de risc

„Faptul că e aglomerație la camera de gardă prin spitale nu cred că e o surpriză având în vedere că suntem în sezonul de iarnă când apar cele mai multe infecții respiratorii. Este o patologie sezonieră. Fără discuție, ca la orice virus, există categoriile de risc.

Aici sunt copiii sub vârsta de 5 ani, cei peste 65 de ani, cei cu imunodeficiență, cei care iau medicamente imunosupresive, cei cu patologie oncologică, cei care au afecțiuni neurologice… Dar aceste categorii sunt valabile, așa cum am spus, pentru toate virozele. În astfel de cazuri se pot dezvolta afecțiunile severe precum bronșiolită sau pneumonie. Pot duce la complicații”, a completat Tudor Ciuhodaru, pentru FANATIK.

Doctorul mai semnalează că, din păcate, în România în continuare e un haos când vine vorba despre organizarea în sistemul public de sănătate, căci încă se acționează pompieristic.

„Noi acționăm mai mult pompieristic”

„Mai precizez trei lucruri importante: la noi există prevenție zero, vaccinare zero, care intră tot la prevenție plus sărăcie maximă. Gândește-te, pentru o familie cu vreo 2-3 copii care răcesc de 2-3 ori pe sezon înseamnă niște costuri importante. Medicația pentru copii ar trebui să fie dată gratuit.

Nu știu de unde s-a inflamat chestia asta. Repet, virusul ăsta e de mulți ani, nu e prima oară când apare, avem cum să îl tratăm, nu e niciun motiv de îngrijorare. E adevărat, ar trebui să avem și o hartă din asta epidemiologică, apropo de focarele de infecție așa încât să îți poți concentra resursele în timp real, să vedem dacă sunt mai multe cazuri la Bacău sau la Suceava, știți?

Dar noi acționăm mai mult pompieristic. E coadă la camera de gardă, dar am spus, o dată din cauza sărăciei, apoi mai e o chestiune, legat de îngrijirea copilului. O să mă întreb cu cine îl lași ca părinte, mai ales dacă n-ai bani de bonă, nu? Pentru asta, dă-i părintelui concediu ca să stea cu copilul și ai rezolvat o problemă. Eu am propus, în Parlament, o lecție în plus de educație pentru sănătate în școală și medicație gratuită pentru copii. Dacă statul ăsta măcar pentru copii nu face nimic, nu mai știu de ce mai este stat”, a încheiat Ciuhodaru.