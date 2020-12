Medicul Virgil Musta, despre anul pandemiei: „Nu pot uita strigătul de disperare al copiilor care și-au îmbolnăvit părinții”

Reputatul medic Virgil Musta, șeful secției de boli infecțioase de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, a relatat episoadele cele mai impresionante ale experienței sale în anul în care el și personalul medical din spital s-a confruntat cu epidemia de COVID-19.

Printre acestea, Virgil Musta a menționat și disperarea copiilor care și-au îmbolnăvit părinții, ajunși în stare gravă, pentru că au ignorat avertismentele specialiștilor, transmite Mediafax.

Medicul timișorean se arată optimist în ce privește anul viitor, însă avertizează că oamenii trebuie să-și schimbe stilul de viață pentru ca alte boli să nu-i găsească vulnerabili.

Virgil Musta a relatat situațiile care l-au marcat cel mai mult în acest an în care s-a aflat în prima linie a războiului cu un virus pe care-l caracterizează ca „parșiv”.

„Ar fi dat orice să întoarcă timpul înapoi”

„Nu pot uita strigătul de disperare și ajutor al unor copii care și-au îmbolnăvit părinții și care au ajuns intubați pe secția de terapie intensive. Ar fi dat orice să poată întoarce timpul înapoi, ar fi dat orice să fi fost mai înțelepți și să dea crezare specialiștilor.

Nu pot uita imaginea descrisă de colega mea, care trebuia să interneze o pacientă în stare foarte gravă, dar toate locurile de la terapie intensivă erau ocupate. Șansa ei a venit în urma decesului unui caz de pe terapie.

Nu voi putea uita tragediile familiare petrecute în acest spital, dar nici bucuria momentului externării pentru alții. Pentru unii pacienți lupta s-a dat chiar între viață și moarte, unde, în afară de eforturile noastre, numai Bunul Dumnezeu a lucrat pentru a-i salva.

Perioada acesta de pandemie va lăsa pentru unii urme adânci în suflet, stres, frustrări, tragedii, iar în 2021 va trebui să lucrăm la vindecarea rănilor”, a scris Virgil Musta.

Virgil Musta: „Am încercat să tratăm pacientul, nu boala”

Medicul a povestit și cum s-a pregătit personalul medical din spital pentru epidemia ce devenise iminentă încă de la începutul anului.

„Prioritatea numărul 1 era ca personalul medical să fie protejat împotriva infecției, pentru a avea cine să îngrijească pacienții. Într-un război, dacă dorești să-l câștigi, trebuie să ai grijă de proprii soldați. Am încercat să sprijin și colegii din alte specialități pentru a se feri de îmbolnăvire. Viața în spital era alta, mai puțină socializare, echipe mici, că în situația în care un membru al echipei se îmbolnăvește să nu trebuiască să iasă prea mulți din luptă.

Al doilea obiectiv în această luptă era să aflăm cât mai multe despre inamic. În acea perioada eram avid de cunoaștere (și încă mai sunt). Am participat la foarte multe conferințe internaționale online, analizam studii și citeam cât puteam de mult literatură de specialitate. Era o perioadă cu multe necunoscute, dar și cu multe rezultate contradictorii. Analizam și treceam prin filtrul meu de gândire tot ceea ce citeam. Acest fapt a permis echipei mele să aibă unele dintre cele mai bune rezultate în lupta cu acest virus.

Împreună cu echipa am încercat să tratăm PACIENTUL și nu boala, adică am individualizat fiecare tratament și am fost atenți la toate detaliile, lucru care consider că a făcut diferența”, a povestit medicul infecționist.

Virgil Musta crede că lupta împotriva virusului va trebui purtată și în 2021, însă armele de care va beneficia personalul medical vor fi mai eficiente: vaccinuri, medicamente mai bune și mai multe cunoștințe despre COVID-19. Totuși, este necesar ca și oamenii să-și schimbe atitudinea față de propria lor sănătate

„Sigur va trebui să ne schimbăm, pentru că pe viitor, când vom mai întâlni o astfel de situație, să fim mult mai pregătiți. Va trebui să ne schimbăm mentalitatea, să punem accent pe sănătate și pe un stil de viață sănătoasă. Înseamnă controale medicale anuale, să punem accent pe prevenție pentru a nu ajunge în situațiile de risc în care foarte mulți dintre noi s-au aflat în această perioadă, să ne hrănim sănătos, să facem mișcare, sport, să evităm stresul, să creștem nivelul de igienă individual, dar și al societății, să milităm pentru diminuarea poluării. TREBUIE să fim responsabili și solidari”, a conchis Musta.