Medicul Virgil Musta îi dă replica lui Klaus Iohannis: “Pandemia nu s-a terminat. Sper să apucăm să ne facem concediile!”

După ce președintele României, Klaus Iohannis, a declarat joi că , medicul Virgil Musta a explicat, pentru FANATIK, ce se petrece, de fapt, la noi în țară și cât sunt de expuși românii în fața unui al patrulea val de infectări.

Virgil Musta propune acțiuni rapide când vine vorba de coronavirus

”Fiecare român ar face bine să se vaccineze ca să nu ajungă la spital, a spus domnul Klaus Iohannis. Dar esența, învățătura este că lupta nu se câștigă în spital, pentru că în spital resursele sunt limitate. Lupta se câștigă în comunitate, respectând regulile”, spune .

Mai mult, precizează el, de-a lungul timpului, s-a tot vorbit despre virusul care a făcut ravagii și prea puțin despre prevenție, mai ales că, în fapt, vaccinarea este disponibilă abia de șase luni și, oricum, ritmul pare să fi încetinit substanțial.

”Există două metode de prevenție. Cea mai eficientă este cea specifică, prin vaccinare, iar cea de-a doua, mai puțin eficientă, dar extrem de importantă pentru că cele două metode, împreună, pot să aducă protecția în comunitate, este respectarea regulilor de aur. Și anume, distanțarea socială, adică evitarea zonelor aglomerate, mai ales la interior, purtatul măștii în zonele cu mulți oameni și, bineînțeles, spălatul cât mai bine pe mâini și pe față. Trebuie să dezinfectăm și telefonul, să nu ducem mâna la gură, că așa ne contaminăm cel mai des, nu ducem mâna la ochi”, a mai precizat vorbind pentru FANATIK despre declarațiile făcute de Klaus Iohannis.

Medicul Virgil Musta, despre varianta Delta a coronavirusului: ”E îngrijorător”

Medicul Virgil Musta anunță mari probleme din cauza noii variante ale coronavirusului, tulpina Delta, cea provenită din India și care, deja, este dominantă în mai multe țări europene.

”Varianta Delta a coronavirusul nu are încă, la noi în țară, transmitere comunitară, încă sunt doar focare, însă dacă nu suntem foarte precauți o să ajungă și la transmitere comunitară. Și o să se întâmple la noi cum se întâmplă lucrurile, acum, în Anglia, iar ei au peste 16.000 de cazuri pe zi. E îngrijorător, mai ales că în Anglia au un număr destul de mare de populație vaccinată”, explică, pentru FANATIK, medicul Virgul Musta.

”Vaccinul are efect”

Pe fondul scăderii numărului de noi vaccinați, Virgil Musta avertizează că lucrurile pot lua întorsătură nefavorabilă într-un timp foarte scurt.

”Vaccinul are efect și asupra acestei variante de coronavirus. Dar dacă, de exemplu, vaccinul Pfizer are 94% protecție tulpinei engleze și celei din Wuhan, la Delta oferă doar 88%. Iar asta la ambele doze, dacă ai o singură doză de vaccin făcută, ajunge undeva la 50%. La AstraZeneca, unde protecția este de 78%, eficiența scade la 60 % la această nouă tulpină și ajunge sub 50% la o singură doză această nouă tulpină. Deci, te protejează, dar, într-adevăr, protecția este mai mică, dar important este că formele grave nu apar la persoanele vaccinate”, explică medicul Virgil Musta, făcând, totodată, și un apel către cei care au posibilitatea să se vaccineze și nu au făcut-o până acum.

Varianta Delta a coronavirusului poate provoca costuri uriașe

Medicul Virgil Musta recunoaște că, momentan, situația în România este una bună când vine vorba de îmbolnăvirile de COVID-19, dar precizează că este o situație temporară.

”Trebuie să ne uităm la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și anume, vedem că în Anglia această tulpină Delta a devenit dominantă și au peste 16.000 de îmbolnăviri pe zi, cu decesele corespunzătoare. În Rusia, la Moscova, tulpina a devenit dominantă și au peste 14.000 de cazuri. Din nou apar creșteri ale numărului de cazuri, deci, practic, apare un așa zis al patrulea val”, explică medicul Virgil Musta.

Mai mult, precizează reputatul specialist, chiar dacă ar putea fi un val patru mai puțin intens decât cele de dinainte, lucrurile vor fi dificile în toate domeniile.

”Nu cred că va fi la fel de intens ca celelalte, dar cred că ar fi recomandat să nu ne mai complicăm cu niciun val pentru că asta înseamnă costuri mari în toate domeniile, costurile economice, sociale, costuri de sănătate, de vieți… Toți am avea de suferit. Trebuie să fim mult mai precauți și mai solidari, atunci chiar dacă va veni această tulpină, acest val, dacă înțelegem că atunci când se va da alarma trebuie să fim responsabili, va fi foarte bine. Pentru că dacă unii trag într-o parte, iar alții în alta nu știu dacă va fi bine”, a mai spus Virgil Musta.

Virgil Musta: ”NU am încheiat cu pandemia”

Chiar dacă mulți din cei responsabili de la noi din țară anunță, oarecum triumfalist, că boala ar fi fost învinsă, medicul Virgil Musta este, încă, sceptic.

”Nu putem să spunem că am încheiat cu pandemia, mai ales ca pronostic pe termen lung. Pe termen scurt, sper să apucăm să ne facem concediile”, a mai spus, pentru FANATIK, medicul Virgil Musta făcând referire la problemele provocate de coronavirus.