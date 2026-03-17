Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Medie de vârstă incredibilă a FCSB-ului la meciul cu Metaloglobus. Andrei Vochin, dezlănțuit: „O mare problemă de business. N-ai fost în stare!”

Probleme peste probleme la FCSB. Ce s-a întâmplat cu media de vârstă a echipei și care este principalul dezavantaj care a tras campioana României în jos în acest sezon.
Mihai Dragomir
17.03.2026 | 14:47
EXCLUSIV FANATIK
Andrei Vochin o trage pe FCSB de mânecă după meciul cu Metaloglobus.
ADVERTISEMENT

FCSB continuă să se chinuie în acest sezon. Andrei Vochin a văzut campioana României în primul meci din play-out cu Metaloglobus și a sesizat aspecte alarmante la echipa lui Mirel Rădoi. Ce medie de vârstă au avut bucureștenii și care este marea hibă a echipei.

Ce medie de vârstă a avut FCSB, de fapt, la meciul cu Metaloglobus

Mirel Rădoi a revenit la FCSB după 11 ani, preluând banca tehnică după demisiile lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii. Primul meci al acestuia a însemnat o remiză „albă” contra celor de la Metaloglobus, iar lucrurile nu au arătat tocmai îmbucurător pentru bucureșteni.

ADVERTISEMENT

Deși Mihai Stoica a spus că jucătorii lui Mirel Rădoi s-au confruntat cu un virus care a făcut ravagii, Andrei Vochin a privit strict la situația din teren și a spus că este o bornă negativă faptul că FCSB a avut în primul „11”, cu excepția portarului Matei Popa, o medie de vârstă de 30,6 ani, cu mult peste standardul performanței.

„E un meci care a arătat rău, cel cu Metaloglobus. Una dintre marile probleme de la FCSB, de care văd că nu își dau seama și arată asta, mai ales prin faptul că ei continuă să atace regula U21, este media de vârstă a echipei. Dacă îl scoți pe Matei Popa din poartă, media este de 30,6 ani.

ADVERTISEMENT
După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi...
Digi24.ro
După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi onoarea mea”

FCSB e o echipă foarte bătrână. Să ai media 30,6 ani a jucătorilor de câmp, fără under, e incredibil… Marea performanță se face undeva la 27,5, e pe statistici treaba asta. Tu vii și ataci regula U21… idei puține, dar fixe!”, a spus inițial Andrei Vochin.

S-a terminat! După 18 zile de război, Iran a luat decizia finală: ADIO,...
Digisport.ro
S-a terminat! După 18 zile de război, Iran a luat decizia finală: ADIO, SUA!
ADVERTISEMENT

Andrei Vochin a identificat marea problemă de la FCSB

Ulterior, Andrei Vochin și-a continuat discursul și mai aspru. După ce l-a auzit pe Gigi Becali contestându-l în direct la FANATIK SUPERLIGA pe Răzvan Burleanu și regula U21, reprezentantul FRF a pus-o la punct pe FCSB pentru faptul că a neglijat total capitolul jucătorilor care să respecte regula.

„Ai băgat jucător under în poartă, dar ce au făcut ăia din atac? Te-au calificat ăia de 30, 32, 38 de ani? Măcar acum să îți vină mintea la cap, să îți dai seama pentru business. E o mare problemă. Nu ai fost în stare să îți creezi un under, 2004… Tu l-ai dat pe Musi.

ADVERTISEMENT

Underii i-au făcut pe conducătorii din fotbalul românesc să se uite în diaspora. Fără regula asta nu mai auzeam de Bîrligea, de Biliboc, de Matei Ilie, de foarte mulți jucători… Pentru că aceste cluburi nu ar fi fost interesate de o regulă. Trebuie să vină din proprie inițiativă să îți întinerești lotul!”, a mai spus Vochin la FANATIK SUPERLIGA.

  • 17 este cea mai mică vârstă a unui jucător din lotul FCSB-ului (Andrei Dăncuș)
  • 37 este cea mai mare vârstă din lotul FCSB-ului (Valentin Crețu)
  • 10 este numărul jucătorilor din lotul FCSB-ului cu vârste de la 30 de ani în sus
Dan Petrescu, operat de urgență: „Destul de complicat!”. Ultimele detalii despre starea antrenorului....
Fanatik
Dan Petrescu, operat de urgență: „Destul de complicat!”. Ultimele detalii despre starea antrenorului. Exclusiv
Când va avea loc discuția decisivă dintre Adi Ilie și Gigi Becali! „Cobra”...
Fanatik
Când va avea loc discuția decisivă dintre Adi Ilie și Gigi Becali! „Cobra” merge la Palat. Exclusiv
Alex Chipciu, secat de puteri la derby-ul U Cluj – CFR Cluj 2-1....
Fanatik
Alex Chipciu, secat de puteri la derby-ul U Cluj – CFR Cluj 2-1. De unde a urmărit partida: „M-a durut capul după meci”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Adrian Porumboiu, atac dezlănțuit în direct la adresa membrului Generației de Aur: 'Un...
iamsport.ro
Adrian Porumboiu, atac dezlănțuit în direct la adresa membrului Generației de Aur: 'Un umil servil! Nu există așa ceva'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!