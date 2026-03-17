Medie de vârstă incredibilă a FCSB-ului la meciul cu Metaloglobus. Andrei Vochin, dezlănțuit: „O mare problemă de business. N-ai fost în stare!”

FCSB continuă să se chinuie în acest sezon. Andrei Vochin a văzut campioana României în primul meci din play-out cu Metaloglobus și a sesizat aspecte alarmante la echipa lui Mirel Rădoi. Ce medie de vârstă au avut bucureștenii și care este marea hibă a echipei.

Mirel Rădoi a revenit la FCSB după 11 ani, preluând banca tehnică după demisiile lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii. Primul meci al acestuia a însemnat o remiză „albă” contra celor de la Metaloglobus, iar lucrurile nu au arătat tocmai îmbucurător pentru bucureșteni.

Deși , Andrei Vochin a privit strict la situația din teren și a spus că este o bornă negativă faptul că FCSB a avut în primul „11”, cu excepția portarului Matei Popa, o medie de vârstă de 30,6 ani, cu mult peste standardul performanței.

„E un meci care a arătat rău, cel cu Metaloglobus. Una dintre marile probleme de la FCSB, de care văd că nu își dau seama și arată asta, mai ales prin faptul că ei continuă să atace regula U21, este media de vârstă a echipei. Dacă îl scoți pe Matei Popa din poartă, media este de 30,6 ani.

FCSB e o echipă foarte bătrână. Să ai media 30,6 ani a jucătorilor de câmp, fără under, e incredibil… Marea performanță se face undeva la 27,5, e pe statistici treaba asta. Tu vii și ataci regula U21… idei puține, dar fixe!”, a spus inițial Andrei Vochin.

Andrei Vochin a identificat marea problemă de la FCSB

Ulterior, Andrei Vochin și-a continuat discursul și mai aspru. După ce l-a auzit pe , reprezentantul FRF a pus-o la punct pe FCSB pentru faptul că a neglijat total capitolul jucătorilor care să respecte regula.

„Ai băgat jucător under în poartă, dar ce au făcut ăia din atac? Te-au calificat ăia de 30, 32, 38 de ani? Măcar acum să îți vină mintea la cap, să îți dai seama pentru business. E o mare problemă. Nu ai fost în stare să îți creezi un under, 2004… Tu l-ai dat pe Musi.

Underii i-au făcut pe conducătorii din fotbalul românesc să se uite în diaspora. Fără regula asta nu mai auzeam de Bîrligea, de Biliboc, de Matei Ilie, de foarte mulți jucători… Pentru că aceste cluburi nu ar fi fost interesate de o regulă. Trebuie să vină din proprie inițiativă să îți întinerești lotul!”, a mai spus Vochin la FANATIK SUPERLIGA.