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Incident șocant la Djokovic – Medvedev! Rusul, descalificat după ce a lovit cu mingea un spectator. Video

Episod șocant la meciul dintre Novak Djokovic și Daniil Medvedev din semifinalele turneului de la Beijing! Rusul a fost descalificat după ce a lovit un spectator!
Gabriel-Alexandru Ioniță
05.10.2026 | 17:57
Incident socant la Djokovic Medvedev Rusul descalificat dupa ce a lovit cu mingea un spectator Video
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Medvedev, descalificat în meciul cu Djokovic pentru că a lovit cu mingea un spectator. Foto: colaj Fanatik / Profimedia
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Meciul dintre Novak Djokovic (39 de ani, locul 11 ATP) și Daniil Medvedev (30 de ani, locul 6 ATP) din semifinalele turneului de la Beijing s-a terminat prematur, pe finalul setului 2, la scorul de 7-5, 5-3 pentru sârb și 15-15 în game-ul respectiv. Asta pentru că rusul a fost descalificat după ce a lovit un spectator cu mingea în ochi.

Daniil Medvedev, descalificat în meciul cu Novak Djokovic de la Beijing după ce a lovit un spectator cu mingea în ochi

Mai exact, frustrat după ce a pierdut un punct, Medvedev a lovit o minge ricoșată din zona de protecție din spatele său și a trimis-o astfel în dreptul unor spectatori aflați în sectorul respectiv. Din nefericire, mingea l-a lovit în zona ochiului pe un bărbat poziționat în acea zonă, iar respectivul s-a resimțit destul de puternic în urma acelui impact.

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El chiar a avut nevoie de îngrijiri medicale în acele momente și a părăsit tribuna la scurt timp, ajutat de un membru al staff-ului organizatorilor turneului. Ulterior, după scurte dezbateri pe seama acestui subiect, arbitrul și supervizorul au decis, conform regulamentului, să îl descalifice pe tenismenul rus.

Cu cine va juca Novak Djokovic în finala turneului de la Beijing

Așadar, în mod evident, Novak Djokovic și-a adjudecat calificarea în finala turneului ATP 500 de la Beijing, obținând cu această ocazie cea de-a 33-a victorie consecutivă la competiția din China, rămânând astfel neînvins la acest turneu. În finală, cea de-a șaptea a carierei la Beijing, sportivul din Serbia se va duela cu Alex De Minaur (27 de ani, locul 9 ATP).

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El a beneficiat luni în cealaltă semifinală de abandonul polonezului Hubert Hurkacz, survenit la scorul de 6-4, 3-2 în favoarea jucătorului din Australia. Revenind la Daniil Medvedev, de remarcat în acest context este și că el se aștepta la un meci dificil contra lui Djokovic, chiar dacă sârbul a anunțat la startul turneului că se confruntă din nou cu anumite probleme medicale, fără a dori însă să ofere mai multe detalii în acest sens. „E nebun pentru că e bătrân”, a spus rusul râzând, în stilul caracteristic, înaintea acestui meci.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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