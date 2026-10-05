Incident șocant la Djokovic – Medvedev! Rusul, descalificat după ce a lovit cu mingea un spectator. Video

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Meciul dintre Novak Djokovic (39 de ani, locul 11 ATP) și Daniil Medvedev (30 de ani, locul 6 ATP) din semifinalele turneului de la Beijing s-a terminat prematur, pe finalul setului 2, la scorul de 7-5, 5-3 pentru sârb și 15-15 în game-ul respectiv. Asta pentru că rusul a fost descalificat după ce a lovit un spectator cu mingea în ochi.

Daniil Medvedev, descalificat în meciul cu Novak Djokovic de la Beijing după ce a lovit un spectator cu mingea în ochi

Mai exact, frustrat după ce a pierdut un punct, Medvedev a lovit o minge ricoșată din zona de protecție din spatele său și a trimis-o astfel în dreptul unor spectatori aflați în sectorul respectiv. Din nefericire, mingea l-a lovit în zona ochiului pe un bărbat poziționat în acea zonă, iar respectivul s-a resimțit destul de puternic în urma acelui impact.

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El chiar a avut nevoie de îngrijiri medicale în acele momente și a părăsit tribuna la scurt timp, ajutat de un membru al staff-ului organizatorilor turneului. Ulterior, după scurte dezbateri pe seama acestui subiect, arbitrul și supervizorul au decis, conform regulamentului, să îl descalifice pe tenismenul rus.

DANIIL MEDVEDEV DISQUALIFIED FOR HITTING A SPECTATOR WITH A BALL 🚨 ​NOVAK DJOKOVIC INTO THE BEIJING FINAL. — Kalshi Tennis (@KalshiTen)

🚨The moment when Medvedev got disqualified at the @ChinaOpen. https://t.co/5GllzQvZsG — José Morgado (@josemorgado)

Cu cine va juca Novak Djokovic în finala turneului de la Beijing

Așadar, în mod evident, și-a adjudecat calificarea în finala , obținând cu această ocazie cea de-a 33-a victorie consecutivă la competiția din China, rămânând astfel neînvins la acest turneu. În finală, cea de-a șaptea a carierei la Beijing, sportivul din Serbia se va duela cu Alex De Minaur (27 de ani, locul 9 ATP).

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El a beneficiat luni în cealaltă semifinală de abandonul polonezului Hubert Hurkacz, survenit la scorul de 6-4, 3-2 în favoarea jucătorului din Australia. Revenind la Daniil Medvedev, de remarcat în acest context este și că el se aștepta la un meci dificil contra lui Djokovic, chiar dacă sârbul a anunțat la startul turneului că se confruntă din nou cu anumite probleme medicale, fără a dori însă să ofere mai multe detalii în acest sens. „E nebun pentru că e bătrân”, a spus rusul râzând, în stilul caracteristic, înaintea acestui meci.