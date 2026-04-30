Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”

Fotbalul românesc vede o adevărată lumină a speranței prin jucătorii formați în afara granițelor țării. Florin Manea, agentul de jucători, a dezvăluit numele celui mai nou fotbalist care impresionează la doar 17 ani în Italia. Rămâi pe site-ul nostru pentru a vedea despre cine este vorba și cum a ieșit în evidență românul lăudat de impresar.

Florin Manea anunță următorul mare fotbalist român

, a vorbit în direct la FANATIK SUPERLIGA despre noul jucător român pe care îl reprezintă și care face senzație în „Cizmă”. Fotbalistul are doar 17 ani și se numește Robert Corduneanu, iar prestațiile de la echipa de tineret a Fiorentinei i-au adus 7 prezențe în echipa etapei. „Vine unul din urmă mamă, mamă. Vedem în doi ani. O să bată tot, el cu Radu o să fie 10 ani la națională titulari. Nu zic de Borza.

Am un copil la Fiorentina, 17 ani. Robert Corduneanu, îl sparg dacă nu mă ascultă. A fost de șapte ori în echipa etapei, în Italia. Din 16 partide câte a jucat, în șapte a fost în echipa etapei. Viitorul sună foarte bine. Trebuie doar să înțeleagă că trebuie să rămână cu picioarele pe pământ și să muncească. Dacă nu, îl sparg direct, dau public. Dar mă ascultă, că e băiat cuminte!”, a spus Florin Manea în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Cine este Robert Corduneanu, de fapt

Originar din Iași, Robert Corduneanu a semnat în vara anului trecut cu Fiorentina U17. Fundașul central crescut de ACS Juniorul are însă un viitor promițător, deocamdată. Corduneanu a semnat un contract valabil pe trei ani cu Fiorentina. El își continuă școala la Florența, fiind în clasa a 10-a.

Deși a fost transferat de Fiorentina, puștiul nu a fost convocat încă la loturile naționale de juniori. „Robert are un potențial imens. Noi avem o colaborare cu cei de la ACS Didi și l-am luat vara trecută. Am lucrat cu el, l-am șlefuit, am corectat ce era de corectat și acum, cu ajutorul lui Florin Manea, l-am dus la Fiorentina”, spunea Mihai Trăistariu, președintele de la ACS Juniorul, pentru

ACS Juniorul este aceeași echipă care i-a dat fotbalului mare și pe Rareș Ilie, fostul rapidist vândut la Nice pentru 5 milioane de euro, , dar și pe Cristian Ignat (împrumutat de Rapid la Petrolul), și Gabriel Gheorghe.