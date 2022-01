Megan Fox, cerută în căsătorie de Machine Gun Kelly. Cadrul idilic în care vedeta a spus „Da”

Megan Fox a fost cerută de soție de iubitul ei, artistul american Machine Gun Kelly. Evenimentul a avut loc la un wellness spa din Puerto Rico.

Cei doi au publicat imaginile cu romanticul moment pe rețelele de socializare, iar de acum relația lor este mai oficială ca niciodată.

Megan a fost extrem de emoționată când l-a văzut pe MGK punându-se în genunchi în fața ei și a spus „Da” fără ezitare.

Megan Fox s-a logodit cu Machine Gun Kelly

Fotomodelul a făcut anunțul miercuri, pe 12 ianuarie, postând videoclipul cu cererea în căsătorie care a avut loc, de fapt, marți, 11 ianuarie 2022.

Actrița în vârstă de 35 de ani a sărbătorit logodna la Spa Botanico. Acesta se află în complexul Ritz-Carlton Dorado Beach din Puerto Rico.

În timp ce Kelly era în genunchi în fața partenerei sale, aceasta a fost atât de surprinsă încât nu a putut ascunde șocul. Și-a pus mâna la gură, mirată. Nu se aștepta în nicio clipă ca iubitul ei să facă acest gest emoționant.

Cu ocazia logodnei care a avut loc în Puerto Rico, Megan Fox și-a amintit de primele clipe romantice petrecute alături de Kelly. Se întâmpla în iulie 2020. Cei doi au fost atunci în prima lor vacanță în același loc unde au spus „da”.

„În iulie 2020, ne-am așezat sub acest copac banian. Am cerut magie. Nu am știut cu ce ne vom confrunta într-un timp atât de scurt”, a scris Megan Fox pe , amintindu-și începutul relației cu MGK.

Cel mai șocant lucru în cadrul ceremoniei logodnei a fost faptul că porumbeii și-au băut sângele unul altuia, dorind să marcheze cu adevărat unirea dintre cei doi.

Inelul, prevăzut cu diamant fin și smarald

Inelul de , compus din două piese, una argintie și un verde smarald, a fost prezentat de manechină. Fanii au fost extrem de impresionați de gusturile cântărețului. Se pare că MGK a nimerit-o, căci Megan s-a arătat fascinată de bijuteria primită.

Relația celor doi a fost presărată cu multe dificultăți de care azi actrița își amintește cu zâmbetul pe buze. „După un an în care am trecut prin iad împreună și am râs mai mult decât mi-am imaginat, m-a rugat să mă căsătoresc cu el. Am spus da”, a scris Megan Fox pe Instagram.

Cântărețul a explicat de ce a ales două pietre diferite pentru inelul de logodnă. Potrivit declarațiilor sale, smaraldul este piatra norocoasă a modelului, iar diamantul este piatra lui de naștere.