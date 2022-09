Meghan Markle, criticată pentru ultimul discurs. Ducesa a avut un monolog de 7 minute despre sine

Ducesa de Sussex a revenit în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la 2 ani de când a renunțat la atribuțiile regale. Vedeta a susținut un discurs în cadrul summitului One Young World organizat luni, 5 septembrie 2022.

Meghan Markle, în vizorul fanilor. Ducesa a susținut un discurs despre propria persoană

Meghan Markle este în vizorul fanilor, după ce a avut un monolog de 7 minute despre sine. s-a bucurat că a revenit în sânul organizației caritabile din Anglia, însă a discutat numai despre propria persoană.

De-a lungul celor 7 minute s-a referit la ea însăși de 54 de ori. Actrița în vârstă de 41 de ani a menționat că este o persoană foarte ambițioasă, lucru pe care l-a scos în evidență și cu alte ocazii, referindu-se la Familia Regală Britanică.

„În urmă cu mai mulți ani, în 2014, am fost invitată pentru prima dată să fiu consilier la One Young World. Eram tânără, ambițioasă. Am fost la o cină: Cum am ajuns aici? Eram acolo, eram fata din Suits.

Eram înconjurată de lideri mondiali, oameni importanți, prim-miniștri și activiști pentru care aveam un respect și o admirație profundă. Și am fost invitată să mă așez la masă. Am fost atât de copleșită de această experiență.

Cred că mi-am păstrat micul meu loc cu numele meu scris pe hârtie. Doar dovada că am fost acolo, dovada că am aparținut”, este o parte din discursul susținut de Ducesa de Sussex, scrie .

Meghan Markle, discurs aspru criticat de oameni

Meghan Markle a avut un discurs aspru criticat de oameni, din care nu s-a înțeles aproape nimic despre organizație. Foarte multe persoane au huiduit-o în timp ce era condusă la gata tinerilor de la Bridgewater Hall din Manchester.

Celebra actriță americană a fost acuzată că este un membru fals al , în timp ce redactorul-șef al revistei Majesty Magazine, Ingrid Seward, a menționat că vedeta s-a ”lăudat” prea mult.

„L-am urmărit și nu avem nicio idee despre ce este vorba de fapt în cadrul organizației caritabile”, a declarat o persoană care a ascultat monologul de 7 minute.

„Totul se rezumă la ea. Tot ce a făcut a fost să atace familia regală și acum vrea doar să facă bani”, a completat altcineva.