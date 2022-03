Meghan Markle, dată în judecată de sora vitregă. Ducessa de Sussex, acuzată de calomnie

Meghan Markle are probleme cu sora sa vitregă, Samantha Markle. Femeia în vârstă de 57 de ani o acuză pe ducesa de Sussex că a mințit în interviul dat acum un an, lui Oprah Winfrey.

Ducesa de Sussex, acuzată de calomnie de sora sa vitregă. Cu ce ar fi mințit Meghan Markle

Samantha Markle spune că sora ei vitregă a mințit atunci când a declarat că a fost nevoită încă de la vârsta de 13 ani să muncească, pentru a se putea întreține.

Samantha Markle îi reproșează lui Meghan că vrea să atragă atenția tabloidelor și îi cere și o daună de 75.000 $, care reprezintă , scrie

”A făcut afirmaţii false şi răutăcioase când a spus că a fost singură la părinţi şi că nu şi-a mai văzut fraţii de ani întregi.

Defăimarea constă în faptul că reclamanta nu ar fi avut nici cea mai mică legătură cu sora ei, Meghan, că ar fi fost străine complet una de cealaltă şi că reclamanta şi-ar fi realizat cariera profesională vânzând poveşti false tabloidelor şi posturilor de televiziune, ţinând cont că nu ştie nimic despre copilăria pârâtei”, este menționat în documentele înaintate către instanța de judecată.

Totodată, Samantha a mai spus pentru NY Post că poate aduce dovezi care să ateste că familia Markle s-a comportat exemplar cu Meghan, dar și că relația cu Thomas Markle (tatăl ducesei-n.r) nu ar fi fost atât de rea pe cât se vehiculează.

Samantha a amintit și de momentul când Thomas Markle a lipsit de la nunta lui Meghan cu prințul Harry, din 2018. Femeia a explicat că bărbatul a avut într-adevăr probleme cu inima, după ce a suferit atacuri cardiace, în urma presiunii puse de mass-media.

”Doctorul cardiolog i-a transmis tatălui meu să nu zboare în Anglia pentru că e prea bolnav ca să poată face faţă unui drum atât de lung. El nu a refuzat să meargă la nuntă, după cum a spus Meghan, ci nu a putut merge”, mai susține Samantha.

Cum a reacționat Meghan Markle când a aflat că este dată în judecată de sora ei vitregă

Meghan Markle nu pare să bage în seamă demersul surorii sale. Avocatul ei, Michael Kump, a transmis că:

”Aaceasta nu vrea să comenteze acest proces fără temei şi absurd pentru că este continuarea unui comportament tulburat. Aşa că îi vom acorda minimum de interes, după cum merită”, a explicat Michael Kump, avocatul ducesei de Sussex.

Nu este pentru prima oară când Meghan Markle are de a face cu instanța. La începutul lui 2022, de exemplu, intentat acum trei ani publicației The Mail on Sunday. Jurnaliștii de aici au publicat o scrisoare pe care ea i-a trimis-o tatălui ei, în legătură cu anumite principii încălcate.