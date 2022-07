Meghan Markle, în centrul unui nou scandal. Ce a făcut soţia prinţului Harry în Africa

Meghan Markle este în centrul unui nou scandal, după ce a fost acuzată că un act caritabil făcut de aceasta a fost o „cascadorie” de imagine.

Meghan Markle a întreprins mai multe vizite în țări sărace, pentru a discuta cu localnicii despre problemele lor.

Acum, ducesa este acuzată că a mers în Rwanda, în 2016, doar pentru a câștiga un capital de imagine.

„Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors” este cartea în care se vorbește despre acest lucru și care spune că vizita ducesei de Sussex a fost bine gândită și nu neapărat îndreptată spre nevoile comunității.

Tom Bower este autorul cărții, care acuză că a mers în Rwanda să pară interesată de problemele oamenilor, dar a ajuns să facă o ședință foto cu haine scumpe, chiar în mijlocul oamenilor care nu au nici măcar apă curată să bea.

Meghan Markle, acuzată că s-a purtat ca o divă

Meghan Markle apare și într-un filmuleț în care vorbește despre nevoia oamenilor din Rwanda de a avea apă potabilă și chiar discută cu localnicii și îi îmbrățișează pe copiiii de acolo.

Deși nu există dovezi foto sau video, Tom Bower spune că ducesa a adus cu ea multe bagaje cu haine scumpe și l-a avut alături de ea pe unul dintre fotografii preferați ai vedetelor, Gabor Jurina, care a călătorit în Africa și cu tot echipamentul necesar pentru o ședință foto.

Mai mult, autorul cărții spune că a petrecut ore în șir la machiaj și la coafat pentru a arăta impecabil în poze, deși în fața ei se aflau copii care nu aveau apă de băut.

„Timp de patru ore, Jurina a fotografiat-o pe actrița la patru ace îmbrățișând și zâmbindu-le copiilor din sat”, a scris autorul în cartea citată mai sus.