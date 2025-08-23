Life

Meghan Markle, în centrul unui scandal monstru. Ducesa de Sussex este acuzată că ar avea o „fiică secretă”

Meghan Markle este acuzată că i-ar fi ascuns Prințului Harry că are o „fiică secretă”. De unde au pornit, de fapt, toate speculațiile.
24.08.2025 | 00:09
Meghan Markle in centrul unui scandal monstru Ducesa de Sussex este acuzata ca ar avea o fiica secreta
Are sau nu Meghan Markle o fiică secretă? Sursa foto: Hepta

Meghan Markle face ce face și ajunge din nou în mijlocul unor controverse. La scurt timp după ce s-a speculat că mariajul ei cu Prințul Harry se apropie de final, acum, Ducesa de Sussex este acuzată că ar avea o „fiică secretă”.

De ce se zvonește că Meghan Markle ar avea o „fiică secretă”

Meghan Markle se confruntă cu o nouă acuzație. De data asta, în vizor nu este mariajul cu Prințul Harry, ci trecutul său. În presa internațională, au început să circule zvonuri potrivit cărora Ducesa de Sussex ar fi crescut în secret o fiică în tot acest timp. Ba mai mult, surse apropiate ei susțin că au și detalii despre existența copilului secret.

În ultimii ani, în special după ruptura de familia regală, Meghan Markle a fost în centrul atenției. Acum, apariția scandalului „fiicei ascunse” arată că viața ei privată ar putea fi mult mai complexă decât ar fi unii tentați să creadă. Potrivit Radar Online, fanii Ducesei de Sussex sunt din ce în ce mai convinși că aceasta are o fiică secretă.

Înainte de a se căsători cu Harry, fosta actriță a fost căsătorită cu producătorul de la Hollywood Trevor Engelson. Mariajul lor a durat doi ani, în perioada 2011–2013. Cu toate acestea, există zvonuri că ar fi avut anterior o căsătorie secretă cu avocatul din Boston, Joseph Goldberg-Giuliano și că ar fi putut avea un copil din acea relație. Alte surse îl menționează pe Joe Guglielmo, fost coleg de universitate al lui Meghan, ca posibil tată al fiicei.

Prințul Harry și Ducesa de Sussex au doi copii împreună

În peisaj a apărut și Samantha Markle, sora vitregă a lui Meghan. Aceasta usține că Ducesa ar fi născut o fiică în timpul scurtei relații cu Giuliano și că ar fi abandonat copilul. Există, de asemenea, speculații legate de identitatea fiicei, unii crezând că nepoata lui Meghan, Noelle Rasmussen, ar putea fi de fapt fiica ei.

Este important de precizat că aceste afirmații nu au fost verificate de presa internațională. De asemenea, Meghan Markle nu a confirmat niciuna dintre aceste speculații. Cu toate acestea, în lipsa unor declarații oficiale din partea Ducesei de Sussex, situația continua să fie un subiect aprins de speculații și dezbateri.

Meghan Markle s-a căsătorit cu Harry, Duce de Sussex, în 2018. Aceasta a devenit membru senior al familiei regale înainte ca cei doi să renunțe la îndatoririle oficiale în 2020. Meghan Markle și Prințul Harry au doi copii. Și anume, pe Archie, născut în mai 2019 și pe Lilibet „Lili” Diana, născută în iunie 2021.

Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
