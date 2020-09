Meghan Markle, în pericol să piardă lupta cu presa. Cum a trădat-o cartea biografică

Meghan Markle este pe punctul de a pierde lupta cu presa britanică. Soția fostului prinț Harry a dat în judecată grupul de presă Associated Newspapers pentru încălcarea drepturilor de autor și a intimității. Publicațiile au adus la lumină părți dintr-o scrisoare pe care Meghan a trimis-o în 2018 tatălui ei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Markle s-a declarat indignată de publicarea de către Mail on Sunday a pasajelor din scrisorile către tatăl ei și a decis să intenteze proces grupului de presă Associated Newspapers, grup din care fac parte Daily Mail și Mail on Sunday, scrie click.ro.

În apărarea lor, Associated Newspapers s-au folosit de cartea „Finding Freedom”, recent publicată de jurnalişti americani Omid Scobie şi Carolyn Durand. Reprezentanții presei britanice au susținut că fosta ducesă le-a oferit informațiile autorilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Meghan Markle, la un pas de a pierde procesul cu presa britanică. Ducesa a mai avut probleme rezolvate la tribunal cu tabloidele

Procesul dintre actriță și Associated Newspapers ar urma să aibă loc în ianuarie 2021, iar judecatoarea a declarat că unul dintre jurnaliștii autori ai respective cărți a negat în fața curții că Marke ar fi cumva implicată în conținutul respectivei publicații.

Mai mult, se pare că judecătoarea cazului a permis presei să folosească cartea și i-a refuzat dreptul la apel lui Meghan. Ea a mai spus că „dacă, aşa cum este sugerat, este totul un castel din cărţi de joc, o să cadă rapid la proces”, notează sursa citată anterior.

ADVERTISEMENT

Soția fostului prinț Harry nu este la primul război cu presa. Ea a reușit să câștige procesul pe care l-a intentat împtriva publicației People după ce au făcut un reportaj despre fosta ducesă în care mai multe persoane făceau dezăluiri cu privire la viața personală a ei.

Erau informații cu privire la o modul cum era tratată când făcea parte din Casa Regală, iar declarațiile, protejate de anonimat a 5 persoane, spuneau că Meghan trece printr-un calvar și să este supusă unui tratament urât.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Soții Meghan și Harry, foști duci de Sussex, au părăsit Marea Britanie și Casa Regală la începutul acestui an împreună cu băiețelul lor, Archie. Cei doi s-au mutat inițial în Canada, iar ulterior s-au stabilit în California.

ADVERTISEMENT