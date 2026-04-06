Mehmet Topal a dezvăluit schema care poate scăpa Petrolul de baraj! Turcul redebutează în SuperLigă după 323 de zile

Mehmet Topal s-a întors pentru a doua oară la Petrolul și își va începe azi al treilea mandat la clubul ploieștean, într-un decurs de numai două sezoane. El îl înlocuiește pe Eugen Neagoe, care s-a despărțit de gruparea prahoveană după eșecul, 0-1 cu Metaloglobus.

Topal și-a făcut planul: patru victorii și Petrolul scapă

Primul meci al tehnicianului în noul mandat este programat luni, de la 17:30, pe teren propriu, împotriva celor de la Csikszereda. Meciul poate aduce primele puncte Petrolului în play-out, echipa fiind pe zero după două înfrângeri și niciun gol marcat, în meciurile cu Farul (0-2) și Metaloglobus (0-1).

În ciuda situației dificile, tehnicianul turc crede că Petrolul poate scăpa chiar de baraj. „După părere mea, avem nevoie de cel puțin patru victorii, în meciurile ce au mai rămas de disputat, ca să sperăm că putem evita barajul, dar, evident, asta depinde și de rezultele adversarilor. Sperăm să nu ajungem la baraj și, pentru asta, o să ne luptăm cu toate puterile ca să rezolvăm lucrurile cât mai devreme”, a mai spus înaintea meciului cu ciucanii.

Programul ploieștenilor până la finalul sezonului este următorul: Petrolul – Csikszereda, Unirea Slobozia – Petrolul, Petrolul – Hermannstadt, FCSB – Petrolul, Petrolul– UTA, Botoșani – Petrolul, Petrolul – Oțelul.

Conexiunea cu fanii Petrolul l-a readus în România

El a dezvăluit de ce a ales să se întoarcă în România: ”Sunt niște oameni, aici, pe care nu pot să-i refuz. Am mulți prieteni la Ploiești și o conexiune deosebită cu suporterii Petrolului, așa încât nu a contat ce aveam de făcut în Turcia, am lăsat totul la o parte și m-am întors să ajut echipa”

El a mărturisit că ar fi trăit cu o apăsare toată viața, dacă ar fi spus NU solicitării ploieștenilor. ”Dacă mi s-ar fi cerut sprijinul și nu aș fi venit, atunci, dacă s-ar fi întâmplat ceva rău cu Petrolul, sufeream toată viața! Suntem într-o situație grea, dar știu valoarea jucătorilor, le cunosc caracterul, și, împreună, avem puterea să reușim. Sunt sigur de asta!”, a mai declarat Topal, potrivit fcPetrolul.ro

. El a stat pe banca Petrolului, ultima dată, pe 18 mai 2025. Ploieștenii au învins atunci Poli Iași, în deplasare, cu 2-0, și a scăpat de baraj în ultima etapă a play-outului.

Csikszereda a pierdut un singur meci din ultimele opt

”Încă de la începutul săptămânii trecute, am vorbit în permanență cu jucătorii despre cât este de importantă această confruntare, cu Csikszereda, mai ales în situația în care suntem. Dar, jucăm acasă și, neapărat, avem nevoie de sprijinul suporterilor noștri. Sperăm să meargă totul bine și vrem să ne mulțumim fanii cu cele trei puncte”, a punctat turcul.

Echipa lui este formația cu cele mai puține goluri marcate pe durata acestui sezon. A marcat doar 24 de goluri, dintre care numai 11 pe teren propriu. În plus, Petrolul are o singură victorie în ultimele cinci etape, în care a înregistrat o remiză și trei înfrângeri.

Situația este mult diferită la echipa din Miercurea Ciuc. Formația antrenată de Robert Ilyeș a pierdut un singur meci din precedentele opt disputate în SuperLigă (14 februarie 2026, Universitatea Cluj – FK Csikszereda 4-1), interval în care a mai înregistrat cinci succese și două rezultate de egalitate.