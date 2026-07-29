Mehmet Topal, liber spre SuperLiga! Antrenorul turc a intrat în legalitate

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Fostul tehnician al Petrolului, echipă pe care a antrenat-o în trei mandate, a obținut licența Pro. El a terminat cursurile organizate de Federația Turcă de Fotbal și va putea sta, de acum, fără probleme, pe orice bancă tehnică.

Mehmet Topal a obținut licența Pro

În cele trei perioade în care a activat în România, la Petrolul, singura formație pe care a antrenat-o,

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Lucian Burchel, șeful acesteia, a declarat chiar zilele trecute că îi pregătise un dosar extrem de stufos fostului internațional turc. „Îmi pare foarte rău că n-am declanșat demersurile în mandatele anterioare ale lui Topal, că nu-l mai vedeați prin țară.

A trebuit să strângem prea multe probe și, când s-a terminat dosarul de făcut, l-au dat afară. Nu avea licența Pro și se manifesta ca un antrenor principal pe margine. Adică exact cum s-a întâmplat în cazurile Ianis Zicu – Cristi Sava, Prepeliță-Jean Vlădoiu, care au fost amendați”, a explicat oficialul de la Federație în cadrul unui podcast.

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De ce n-a rămas Mehmet Topal la Petrolul Ploiești

Topal a plecat de la Petrolul după ultima etapă a sezonului trecut. Ploieștenii au fost învinși cu 5-1 pe teren propriu de Oțelul, dar au scăpat de baraj, deoarece Metaloglobus a învins cu 1-0 pe terenul Farului, trimițând echipa constănțeană la baraj.

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Deși a avut ofertă de prelungire a angajamentului, Topal a refuzat să continue la Petrolul. Numele său a apărut în discuție ca posibil antrenor la o echipă din Macedonia, dar și în liga a doua belgiană. De asemenea, el a fost creditat ca posibil tehnician în Turcia.

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Mehmet Topal se poate întoarce oricând în România

Deși nu a vrut să mai antreneze Petrolul, Mehmet Topal a lăsat o portiță deschisă pentru o eventuală revenire. „Petrolul este familia mea, iar atunci când familia îți cere ajutorul, nu poți să o refuzi! Iar noi, aici, suntem o familie mare, puternică”, a spus el despre Petrolul.

În etapa a doua, Petrolul a capotat la FC Argeș, scor 0-1, deși a jucat în superioritate mai mult de o remiză. Etapa viitoare, ploieștenii joacă sâmbătă, 1 august, de la ora 21.30, la Universitatea Craiova.