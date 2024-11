Mehmet Topal „a spart” vestiarul Petrolului după meciul de la Sepsi. Ședință furtunoasă imediat după joc

Petrolul a ratat șansa unui succes la Sfîntu Gheorghe, fiind egalată cu un minut înainte de final.

Mehmet Topal i-a certat violent pe fotbaliștii Petrolului după egalul cu Sepsi

Egalul cu gust de eșec l-a scos din minți pe antrenorul Petrolului. Mehmet Topal a avut o reacție nervoasă imediat după joc. I-a băgat în ședință pe fotbaliști, iar pereții vestiarului oaspeților au duduit de urletele lui.

Fostul internațional turc i-a certat zdravăn pe jucători, fiind pentru prima dată când a avut o astfel de reacție. Între țipetele sale s-au auzit expresii de genul “vă bateți joc de club”, “vă credeti vedete” și „nu vă e rușine ca fotbaliști”.

Din cauza faptului că Mehmet Topal a fost extrem de nervos, conducătorii clubului nici nu au mai intrat în vestiarul echipei. Pe drumul de întoarcere, atmosfera în lotul petroliștilor a fost una de doliu.

„Suntem puțin doborâți mental”

Din partea Petrolului, după meci a vorbit Florin Stângă. ”O seară grea. O seară în care puteam câștiga trei puncte și să urcăm pe locul doi. Nu am tratat așa cum trebuie un moment fix, ne-au prins descoperiți și am primit un gol care ne-a năruit victoria. Sepsi a avut doi oameni eliminați.

Îmi pare rău că avem jucători foarte valoroși, cu experiență care ar fi trebuit să gestioneze acea faza fixă. Trebuia să rămânem mai mulți pe faza defensivă. Am pierdut două puncte care ne-ar fi păstrat pe locul doi și ne-ar fi dat un moral.

Până la urmă am câștigat și puncte și în ultimul minut, acum am pierdut. Acesta este fotbalul. Noi am muncit zi de zi, ne pregătim, ne dorim să progresăm. Suntem puțin doborâți mental, dar sper să ne recuperăm”, a spus acesta la flash-interviu.

“Nu facem înmormântare”

„E trist, am ratat ocazia să mai adăugăm puncte în clasament.. Nu am marcat și s-a întâmplat catastrofa. Trebuie să ținem capul sus. Trebuie să ne gândim la viitor acum, vom avea un meci foarte greu la Buzău.

Nu trebuie să facem înmormântare acum, deși e foarte trist. Trebuie să ținem capul sus, să încercăm să nu pierdem și să încercăm și să câștigăm”, a fotbalistul de 35 de ani după meci.

După 15 etape, Petrolul are cinci victorii, opt egaluri și două înfrângeri. Ploieștenii au marcat 17 goluri și au primit 13.