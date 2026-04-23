Mehmet Topal încinge spiritele înainte de FCSB – Petrolul: „Nu avem niciun motiv să nu câștigăm!”

Antrenorul celor de la Petrolul Ploiești, Mehmet Topal, a prefațat partida pe care „lupii galbeni” o vor disputa pe Arena Națională contra FCSB-ului în etapa a 6-a din play-out.
Bogdan Mariș
23.04.2026 | 16:05
Mehmet Topal (40 de ani) a prefațat partida FCSB - Petrolul. FOTO: Sport Pictures
Petrolul este neînvinsă după numirea lui Mehmet Topal (40 de ani) pe bancă, iar antrenorul turc este încrezător că seria poate continua și pe terenul FCSB-ului. Cele două echipe se vor întâlni vineri, de la ora 20:30, pe Arena Națională, iar jocul are o importanță deosebită pentru ambele grupări, care se luptă pentru obiective diferite.

Mehmet Topal, încrezător înainte de FCSB – Petrolul

După remiza cu Hermannstadt din etapa precedentă, Petrolul a ajuns la 23 de puncte și a părăsit zona locurilor de baraj, aflându-se momentan pe poziția a 12-a. Lupta continuă însă pentru ploieșteni, care au un program dificil până la finalul sezonului, urmând să întâlnească primele 4 clasate din play-out: FCSB, UTA, FC Botoșani și Oțelul.

Primul duel din această serie va fi pe terenul campioanei, iar antrenorul Mehmet Topal a vorbit despre importanța jocului: „E o săptămână importantă și un meci greu. Știm că vom juca împotriva unei echipe puternice care a avut succes, cu un lot cu jucători de calitate, dar și ei vor juca împotriva unei echipe care are o istorie de 100 de ani, cu jucători de calitate.

Sper să fie un meci echilibrat și frumos. Mentalitatea noastră e să jucăm doar pentru victorie, asta vorbesc și cu jucătorii. Nu i-am mai bătut de 11 ani în deplasare, dar să nu uităm că vom juca împotriva unei echipe foarte puternice. O să luptăm pentru a-i învinge”.

Plecarea lui Mirel Rădoi, un plus pentru Petrolul?

FCSB va fi condusă la meciul cu Petrolul de tandemul Lucian Filip – Alin Stoica, după ce Mirel Rădoi a părăsit echipa pentru a semna cu Gaziantep. Mehmet Topal e de părere că ploieștenii ar putea să profite de acest aspect pentru a produce o surpriză pe Arena Națională. „Bineînțeles că va conta că FCSB nu are antrenor și pentru noi va fi important. Dar dacă joci împotriva unei echipe cu jucători valoroși, nu prea contează. Vor avea un antrenor pe bancă, sper să profităm de situația lor și să câștigăm.

(n.r. ne spuneți că avem mereu calitate, dar suntem pe 12 și ne luptăm pentru salvarea de la retrogradare) Eu vorbesc doar în contul ultimelor 3 etape, de când am venit, și suntem primii. Uneori, se mai întâmplă să ai un lot care nu poate da randament după cum preferi tu. Dar asta e natura fotbalului, e foarte normal. Noi încercăm să schimbăm asta, avem jucători cu calitate. Obiectivul nostru este victoria la fiecare joc.

(n.r. ar fi o surpriză mare ca Petrolul să câștige la FCSB?) Voi trebuie să spuneți asta. De 11 ani nu am mai câștigat cu FCSB în deplasare. Suporterii au așteptări de la echipă și noi avem, nu avem niciun motiv să nu câștigăm. Asta depinde numai de noi”, a declarat Mehmet Topal la conferința de presă premergătoare meciului FCSB – Petrolul.

