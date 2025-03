Mehmet Topal, prezentat oficial la Petrolul: „Aici este casa mea! Am avut multe oferte, dar cu asta m-au convins”. Ploieștenii au anunțat trei noi finanțatori

Adrian Mutu nu a rezistat decât 9 etape pe banca tehnică a Petrolului Ploiești. , iar Cu o singură victorie în ultimele 10 meciuri, Petrolul caută soluția potrivită pentru a termina play-out-ul în primele două poziții. Topal a fost prezentat oficial joi după-amiază, când Petrolul Ploiești a organizat un antrenament deschis publicului.

Mehmet Topal, prezentat oficial la Petrolul Ploiești

Joi după-amiază a avut loc conferința de presă cu scopul prezentării oficiale a noului antrenor al Petrolului, Mehmet Topal. Tehnicianul turc în vârstă de 39 de ani a început sezonul alături de prahoveni, însă a demisionat în urmă cu câteva luni.

După un interimat al lui Florin Stîngă și 9 meciuri cu Adrian Mutu pe banca prahovenilor, fostul internațional turc a revenit la Petrolul pentru a salva finalul de sezon. Conducerea ploieștenilor vizează primele două locuri din play-out, care duc la barajul de UEFA Conference League.

Topal a semnat un contract valabil pe două luni cu posibilitatea de prelungire. Pentru moment, el va îndeplini un interimat de 30 de zile, timp în care va putea acționa ca un antrenor principal, însă la finalul acestei perioade Petrolul va trebui să numească un antrenor cu licență Pro, calificare nedeținută de tehnicianul turc.

„Vom face front comun în spatele lui Mehmet Topal”

Claudiu Tudor, președintele clubului prahovean, a declarat că îi oferă toată susținerea posibilă noulul antrenor pentru a-și putea îndeplini obiectivul impus de conducere, locul 7:

„În această săptămână a trebuit să luăm o decizie importantă pentru club, chiar dacă nu ușoară. De comun acord am încetat contractul cu Adi Mutu. Pe această cale trebuie să-i mulțumim, chiar dacă această perioadă nu a fost una fructuoasă, așa cum ne-am dorit cu toții.

Vom face front comun în spatele lui Mehmet Topal, îl vom susține la maximum, vom face tot ceea ce putem pentru a asigura cele mai bune condiții și pentru a termina pe locul 7. Lucrurile sunt clare: el poate asigura interimatul pentru 30 de zile. După această perioadă vom face lucrurile ca la carte, așa cum le-am făcut și în perioada anterioară. Veți ști la momentul oportun. Avem 30 de zile să decidem cea mai bună variantă pentru club.

Momentan ne bucurăm că Topal este aici, asta ne dă putere. Dar nu va putea face magie. Are nevoie de sprijinul băieților. Fac un apel către ei și le vom comunica asta și în față: trebuie să își schimbe atitudinea și să arătăm cu totul altfel pentru a ne îndeplini obiectivul”, a declarat președintele Petrolului Ploiești.

Mehmet Topal: „Am avut multe alte oferte, dar când îți cere familia ajutorul, îl oferi”

Deși nu a antrenat foarte mult timp la Petrolul, Mehmet Topal s-a declarat foarte atașat de toate persoanele din club, mai ales de vicepreședintele Cristian Fogarassy, cu care susține că are o prietenie specială:

„Revenirea este emoțională și pentru mine. Sunt foarte fericit că sunt aici. Am început un sezon greu, am avut și momente dificile. O să fie o revenire emoțională. Înainte să vin aici, am purtat discuții cu domnul Cristian (n.r. – Fogarassy, vicepreședintele clubului). A trebuit să muncească din greu ca să mă convingă (n.r. – râde). Aici am avut și momente bune, dar și probleme, dar relația mea de prietenie cu Cristian și conducerea clubului a rezistat.

Am avut multe oferte înainte să revin aici. I-am spus domnului Cristian asta, dar clubul se află într-o situație dificilă. Aici este casa mea, iar când mi-a cerut ajutorul nu puteam să-l refuz. Când îți cere familia ajutorul, îl oferi. Iar aici suntem ca o mare familie.

Poate nu avem condiții bune, precum alte echipe, dar cel mai important lucru pentru mine este că aici avem o atmosferă ca de familie. Ce s-a întâmplat în familie rămâne în familie. Nu am dat niciodată din casă. Oricum, nu are rost să redeschidem subiectul din trecut. Am venit să continuăm treaba, am vorbit și cu jucătorii.

Trebuie să ne concentrăm pe un singur lucru, să lucrăm corect, să ajungem la un nivel bun de performanță. Sunt supărat că spun asta, pentru că am dorit ca echipa să fie în play-off, dar acum vrem să ne consolidăm pe poziția a șaptea. Suntem obligați să încercăm să terminăm pe locul 7. Jucătorii au potențialul ăsta și vom reuși împreună”, și-a argumentat Mehmet Topal decizia de a reveni la Petrolul.

Trei noi „sponsori” pentru Petrolul

În cadrul conferinței de presă de prezentare a lui Topal, președintele Claudiu Tudor a dezvăluit că se află în discuții avansate cu Consiliul Local, Primăria și Consiliul Județean, pentru finanțarea echipei. Cele trei instituții ar trebui să poată oferi Petrolului banii necesari supraviețuirii:

„Ultimele discuții avute aseară și în această dimineață cu Consiliul Local al Ploieștiului ne dau multe speranțe. Sunt convins că în zilele următoare zilele se vor îmbunătăți. Suntem deschiși ca Consiliul Local, Consiliul Județean și Primăria să intre ca membri fondatori în această Asociație.

Ei sunt de acord. Din acest moment vom face toate actele și demersurile pentru a îndeplini această formalitate. Așteptam de mult acest lucru, ca ei să facă parte din acest club. Acest club are nevoie de autorități”, a declarat Claudiu Tudor