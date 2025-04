Mehmet Topal, pus la punct după săgețile la adresa lui Adrian Mutu: „E tipic pentru cei care nu obțin rezultate să-l atace pe antrenorul dinainte!”

Echipa din provincie a fost preluată ulterior de Mehmet Topal, cel care antrenase la Ploiești în prima parte a sezonului și care . „Briliantul” a oferit un răspuns.

Răspunsul lui Adrian Mutu pentru Mehmet Topal după atacul tehnicianului turc revenit la Petrolul

Petrolul a avut o primă parte de sezon neașteptat de bună sub comanda lui Mehmet Topal, care a ales să plece după ultimul meci din campionat în 2024. Echipa a fost preluată de Adrian Mutu, ratând accederea în play-off și despărțindu-se de fostul internațional român după aproape 3 luni.

În direct la emisiunea „DON Mutu”, „Briliantul” a aflat ce a spus Topal despre condițiile găsite la Petrolul odată ce s-a întors. Fostul mare atacant român nu a fost de acord cu spusele turcului.

„E tipic la anumiți antrenori care vin și nu au rezultate!”

„A fost o declarație care pe mine m-a surprins a lui Topal, care a venit înapoi la Ploiești, a revenit la Ploiești după plecarea ta. Spune Topal, oarecum înțepându-te pe tine, ‘A fost un șoc pentru mine ce am găsit la echipă. Când am plecat, echipa era la un alt nivel’.

Într-adevăr au plecat doi jucători importanți, se referă la Zima și Tudorie. ‘Dar obiectivul era să ne calificăm în play-off. Și acum suntem în play-out!’. Până la urmă e așa o săgeată trimisă către tine. Ce a fost atât de șocant pentru Topal? Ce ai lăsat acolo?”, a fost întrebarea moderatorului Cristi Coste.

„Am lăsat echipă pe locul 8 și am luat-o de pe locul 7. Bine, aici știi cum e… Da, nu știu ce a vrut să zică. N-am citit, nu știam de această declarație. Da, eu cred că a avut timp atunci când a găsit, cum zice el, echipa așa, a avut timp pentru că a avut două săptămâni la dispoziție să… era venit exact în a doua zi din perioada de întrerupe a campionatului înainte de meciurile naționalei.

A avut timp, la fel cum am avut și eu atunci când am preluat-o de la el. Deci, nu am să-i răspund lui Topal la nimic, pentru că nu cred că e cazul. E tipic la anumiți antrenori care vin și pentru, să spun așa, rezultatele care nu au obținut rezultatele la care ei se așteptau, se atace antrenorul care a fost.

Nu-mi stă mie în caracter, n-am făcut-o niciodată. Dar nu sunt doar doi jucători, ci și Dumitriu e al treilea jucător care s-a accidentat cu probleme mari la ce înseamnă ligamentele încrucișate. De aceea a dispărut fundașul stânga, dacă știți”, a spus pentru început Adrian Mutu, după care și-a continuat discursul.

„Nu a venit nimic la echipă!”

„Dumitriu este un jucător de altfel foarte important, nu numai în vestiar, dar și în angrenajul echipei. Un băiat deosebit, profesionist, dar… S-a accidentat chiar în ultimul meci de pregătire.

Deci așa a fost o pierdere importantă pentru echipă. Deci sunt trei în condițiile în care nu a venit nimic la echipă. Adică nu s-au făcut alte transferuri pentru a înlocui pe acest trei jucători!”.

„Pe Țicu chiar l-am ajutat!”

Pe finalul discuției, Adrian Mutu a vorbit și despre ajutorul pe care i l-a acordat lui Valentin Țicu, jucătorul care a ratat mai bine de jumătate din acest sezon din cauza accidentării grave pe care a suferit-o.

„Pe Țicu chiar l-am ajutat, atât cât am putut eu și cum am putut eu. Îmi părea rău să-l văd în situația asta. Știu ce înseamnă fotbalul pentru un jucător și am zis, bă, dacă am posibilitatea să ajut, de ce nu? Și l-am ajutat atât cât am putut.

Eu sper că i-au fost de folos și faptul că… L-am trimis la Mariani și am vorbit cu Mariani în Italia și cel care l-a operat acum. Cu siguranță va fi bine în câteva luni și faptul că l-am trimis la alți doctori cu care am încercat să descoperim cam ce se întâmplă acolo în genunchiul lui, ca să spun așa, de nu reușește să se dezumfle”, a concluzionat Adrian Mutu la „DON Mutu”.