Mehmet Topal, reacție virulentă după plecarea cu scandal de la Petrolul: “Am fost dispus să fac sacrificii pentru club”

, duminică, 22 decembrie. Antrenorul turc a mărturisit motivele pentru care a ales să plece de la ploieșteni.

Mehmet Topal, reacție virulentă după plecarea cu scandal de la Petrolul

Între-un mesaj transmis pe rețelele de socializare, Mehmet Topal a dezvăluit motivul care a dus la plecarea sa de la Petrolul. Antrenorul turc nu se mai afla pe aceeași lungime de undă cu cei din conducerea clubului. Deși a mărturisit că a fost tot timpul dispus să facă sacrificii pentru echipă.

“La începutul lunii iunie, cu mare entuziasm, am început prima mea experiență ca antrenor la unul dintre cele mai prestigioase cluburi din România, Petrolul.

Împreună cu jucători valoroși, cu suporterii noștri minunați, care mi-au fost mereu alături, și cu toți angajații clubului, am devenit o adevărată familie.

Am depășit multe dificultăți și, dacă pot spune așa, am trăit succese de neuitat. Cu toate acestea, am realizat că ideile mele în legătură cu planificarea viitorului nu sunt în aceeași direcție cu cele ale conducerii clubului.

Din cauza faptului că această situație a început să mă afecteze foarte mult, am luat decizia de a încheia mandatul meu de antrenor la Petrolul. Așa cum a fost anunțat oficial și de către club.

“Am fost dispus să fac sacrificii pentru club”

Decizia mea nu are legătură cu probleme personale. Am fost întotdeauna dispus să fac sacrificii pentru binele Petrolului.

Sunt convins că această decizie este cea mai potrivită pentru ambele parti. În zilele următoare, mă voi întâlni cu oficialii clubului pentru a finaliza această colaborare“, a scris Mehmet Topal pe .

și marea surpriză, Adrian Mutu. și ar putea să semneze contractul în perioada Crăciunului.