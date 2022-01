Cum arată Mel C în prezent. Solista de la Spice Girls a ajuns la vârsta de 48 de ani

Melanie Chisholm, pe numele său complet, arată foarte bine și nu își arată deloc vârsta. Solista de la Spice Girls și-a serbat pe 12 ianuarie ziua de naștere.

Vedeta este în formă maximă, mărturisind că în cele din urmă și-a găsit echilibrul dintre trup și minte. Asta o ajută pe să treacă peste problemele vieții.

Mel C nu mai are nicio frică, asta pentru că în ultima perioadă a trecut prin mai multe probleme și situații care au făcut-o să fie mai puternică.

Mel C de la Spice Girls, în formă maximă la 48 de ani. Cum arată acum vedeta

Melanie are foarte mare grijă de aspectul fizic și petrece foarte mult timp în sala de sport, dovadă trupul de invidiat pe care-l afișează pe social media sau pe sticlă. Adoră să facă yoga.

Vedeta are un corp lipsit de imperfecțiuni la cei 48 de ani, în toate melodiile sale, de la debutul solo din 1999, vorbind foarte mult despre acceptarea de sine și problemele legate de identitate și anxietate.

„Respect regula 80/20 ce presupune să mănânc sănătos de-a lungul săptămânii, iar la sfârșit de săptămână sunt mult mai relaxată. Conexiunea minte-corp este foarte puternică.

Uneori simțeam că nu sunt suficient de deschisă, că nu sunt suficient de amuzantă, că nu sunt suficient de bună.

M-am mai gândit și am analizat totul și am ajuns la concluzia că sunt suficient de bună și am avut o carieră incredibilă. Este timpul să mă accept cu adevărat, cu tot cu defecte”, spunea artista în urmă cu ceva vreme, notează .

Cu ce se ocupă Mel C după destrămarea trupei Spice Girls

Solista este una dintre cele mai cunoscute artiste din anii ’90 și de la începutul anilor 2000, remarcându-se și după destrămarea formației în care a cântat alături de Victoria Beckam, Emma Bunton, Geri Halliwell și Melanie Brown.

Mel C nu a renunțat la cariera muzicală după ce a ieșit din celebra și a continuat solo. În plus, este o compozitoare foarte apreciată.

Frumoasa vedetă este o prosperă femeie de afaceri, iar și foarte cunoscută pe micile ecrane. Artista filmează pentru emisiunea „The voice kids UK”.