Melania îi cere băiatului lui Joe Biden o sumă colosală! De ce a răbufnit soția președintelui Donald Trump

Melania Trump îi cere despăgubiri colosale fiului lui Joe Biden. Termenul-limită a expirat!

Melania îi cere un miliard de dolari lui Hunter Biden după ce acesta ar fi făcut niște afirmații „false, defăimătoare, denigratoare” la adresa ei, notează Soția lui Donald Trump i-a dat un termen scurt în care Hunter să șteargă declarațiile făcute despre ea, să își ceară scuze public și să retracteze tot, altfel ajunge direct în instanță.

Fox News a intrat în posesia scrisorii oficiale și, potrivit documentului, avocatul Melaniei, Alejandro Brito, i-a transmis un avertisment dur lui Hunter pe 6 august și avocatului acestuia, Abbe Lowell. În document se cere „retragerea imediată a afirmațiilor mincinoase” pe care fiul președintelui Joe Biden le-a făcut într-un interviu pentru „Channel 5 with Andrew Callaghan”, postat pe YouTube la începutul lunii.

În acel clip, intitulat „Hunter Biden returns”, fiul cel mare al fostului președinte american a susținut că i-ar fi făcut cunoștință Melaniei cu Donald Trump, afirmație pe care prima doamnă o consideră „o minciună sfruntată” și „o mizerie inventată”.

„Ați ales în mod răuvoitor să repetați minciunile”

„Dacă nu vă conformați, doamna Trump nu va avea altă opțiune decât să folosească toate căile legale pentru a recupera prejudiciul financiar și de imagine uriaș pe care i l-ați provocat”, a scris avocatul.

Brito a subliniat că sursa lui Hunter pentru aceste acuzații ar fi jurnalistul Michael Wolff, cunoscut pentru exagerările sale, și un articol din The Daily Beast, material care, după o notificare similară, a fost șters complet și urmat de scuze publice către Melania.

„Cu toate acestea, ați ales în mod răuvoitor să repetați minciunile”, îl acuză avocatul, subliniind că Biden a profitat de scandal pentru a atrage atenția asupra sa.

Scrisoarea stabilea și un termen limită: 7 august 2025, ora 17:00. Surse citate de Fox News susțin că Hunter Biden nu a respectat cerințele, ba chiar ar fi scurs scrisoarea către un jurnalist apropiat.

Scandalul vine după ce și analistul politic James Carville și-a cerut scuze Melaniei pentru comentarii similare, iar The Daily Beast și-a retras articolul și și-a modificat URL-ul.

Care e sâmburele de adevăr din tot ce a spus Hunter. Trump și Epstein au fost, într-adevăr, prieteni

„Avocații Melaniei Trump lucrează activ pentru a obține retrageri și scuze imediate de la toți cei care răspândesc minciuni defăimătoare. Povestea reală despre cum s-au cunoscut ea și Donald Trump se găsește în cartea ei: Melania”, a declarat un consilier al pentru postul de știri menționat mai sus.

Există, însă, un sâmbure de adevăr în toată povestea relatată mai sus și anume faptul că, într-adevăr, Donald Trump și controversatul om de afaceri care s-a sinucis în pușcărie, acuzat de pedofilie, au fost prieteni.

Cei doi au avut o relație socială vizibilă în anii 1980-1990, când apăreau împreună la petreceri, însoțiți de diferite domnișoare. Cei doi se învârteau în aceleași cercuri de afaceri și de divertisment din New York și Florida. Există fotografii pe internet cu cei doi de la diverse evenimente mondene, petreceri și în cadrul clubului privat Mar-a-Lago deținut de Donald Trump. Într-un interviu acordat în anul 2002, Trump avea cuvinte de laudă la adresa lui Epstein, spunând că îi place și lui viața de lux.