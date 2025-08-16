Melania Trump i-a scris o scrisoare lui Putin, iar președintele SUA i-a dat-o în Alaska. Ce i-a cerut Prima Doamnă liderului de la Kremlin

Prima Doamnă a Americii, Melania Trump, nu s-a ferit să îi transmită lui Putin, printr-o scrisoare, că o îngrijorează situația copiilor din Ucraina și Rusia, atât de afectați de conflictul armat dintre cele două țări.

Melania Trump i-a scris o scrisoare lui Putin

Președintele Trump i-a înmânat personal scrisoarea lui Putin în timpul summit-ului din Alaska, potrivit a doi oficiali ai Casei Albe ce au declarat pentru . Aceștia nu au divulgat și conținutul scrisorii, menționând doar că aceasta făcea referire la răpirile de copii și la greutățile prin care aceștia sunt nevoiți să treacă.

Răpirile de copii au reprezentat încă de la început un subiect foarte sensibil pentru Ucraina. Zeci de mii de ucraineni au fost duși în Rusia sau în teritoriile ocupate fără acordul familiilor sau tutorilor lor de drept. Această faptă este calificată drept crimă de război, infracțiune ce se încadrează în definiția genocidului din tratatul ONU.

În martie 2023, Curtea Penală Internaţională (CPI) a emis mandate de arestare pentru Vladimir Putin şi comisarul rus pentru drepturile copilului, Maria Lvova-Belova, exact pentru această faptă, respectiv deportarea de copii ucraineni. Anterior, Moscova a susținut că protejează copiii vulnerabili din zonele de război și din acest motiv îi scoate din țară.

Zeci de mii de copii răpiți din Ucraina

Cu toate acestea, Biroul Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a spus că Rusia a provocat suferințe pentru milioane de copii ucraineni și din Ucraina, în 2022.

În martie 2025, SUA a decis închiderea unei secții americane de cercetare care ajuta la localizarea copiilor răpiți de ruși. Finanțarea laboratorului de cercetare umanitară (HRL) al Universității Yale, care a folosit tehnologie open-source pentru a urmări copiii dispăruți, a fost oprită, astfel că eforturile de a găsi circa 35.000 de copii ucraineni au fost în zadar.

Katerina Rașevska, expert juridic la Regional Center for Human Rights (RCHR) din Kiev, a transmis la acel moment că HRL nu doar că a ajutat la localizarea și comunicarea informațiilor Kievului cu privire la copiii dispăruți, dar a și depus eforturi pentru a-i face pe ruși să conștientizeze importanța aducerii lor acasă. De asemenea, munca depusă a fost și în sensul de a aduna dovezi incriminatorii față de președintele rus Vladimir Putin și alți oficiali ruși pentru deportarea ilegală în Rusia a copiilor din teritoriile ucrainene ocupate.