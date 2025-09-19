Melania Trump, între controverse vestimentare și respectarea protocolului regal. „Un mesaj de frondă. Sigur nu a fost o scăpare”

Melania Trump a atras toate privirile la cina de stat de la Castelul Windsor, însă întrebarea care a stârnit discuții aprinse rămâne: a respectat sau nu protocolul regal? Experții în modă analizează fiecare detaliu pentru a stabili dacă eleganța a prevalat asupra îndrăznelii.

ADVERTISEMENT

Cum s-a remarcat Melania Trump la cina de stat de la Castelul Windsor

În perioada 16–18 septembrie 2025, , fiind primiți de Regele Charles al III-lea și de Regina Camilla. Aceasta a fost a doua lor vizită de stat în Regatul Unit, prima având loc în 2019.

Un moment remarcabil al vizitei a fost cina de stat organizată la Castelul Windsor pe 17 septembrie, la care au participat Regele Charles, Regina Camilla, Prințul și Prințesa de Wales, alături de cuplul prezidențial american. Melania a purtat o rochie galbenă Carolina Herrera, cu un cordon lila și cercei din smarald.

ADVERTISEMENT

A respectat Prima Doamnă protocolul regal în Marea Britanie?

Această alegere vestimentară a fost contestată de unele persoane publice din România, printre care se numără și Monica Tatoiu, care au considerat-o nepotrivită pentru un eveniment de asemenea amploare.

„Nu se lasă pielea dezgolita la evenimentele de înaltă reprezentare cum a fost la Windsor. Doar dacă este un mesaj de frondă. Sigur nu a fost o scăpare a protocolului. A fost un mesaj de tipul „nu îmi pasă, suntem prea mari, deasupra protocolului”. Păcat”, este mesajul postat de Monica Tatoiu, pe Facebook, despre rochia purtată de soției lui Donald Trump.

ADVERTISEMENT

Rochia de gală a soției lui Donald Trump a încălcat regulile etichete?

Apariția a stârnit discuții și în rândul comentatorilor de modă. Plecând de la cele spuse de Monica Tatoiu, care a sugerat că ținuta fostei Prime Doamne ar fi putut să încalce protocolul unui dineu regal, am cerut părerea Roxanei Maya, specialist în modă și etichetă, pentru a clarifica situația.

ADVERTISEMENT

„În imagine, Melania Trump poartă o rochie lungă, galben intens, cu umerii goi (off-shoulder), croială dreaptă și curea contrastantă lila. Este o ținută modernă, minimalistă, cu accent pe culoare și linia siluetei.

Câteva observații legate de protocol și context. Rochia este lungă până în pământ, ceea ce respectă cerința de gală la un dineu regal. Nu este prea decoltată sau transparentă, deci rămâne în zona de eleganță și decență cerută”, a declarat Roxana Maya, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Ținuta galbenă a Melaniei Trump: o alegere îndrăzneață sau o greșeală de protocol?

Pe lângă respectarea lungimii și croielii, o atenție deosebită a fost acordată și culorii și accesoriilor alese de Melania Trump. Deși ținuta a respectat protocolul regal, a fost și criticată în mediul public pentru culoarea sa neobișnuit de puternică.

„Alegerea galbenului intens o face să iasă în evidență, ceea ce uneori la evenimentele regale se consideră îndrăzneț (în general, oaspeții aleg tonuri mai neutre sau pasteluri, lăsând culorile foarte puternice pentru familia regală). Totuși, galbenul este și o culoare asociată cu optimismul și respectul, deci nu a fost perceput ca nepotrivit, ci mai degrabă ca o alegere curajoasă.

Melania a ales foarte puține bijuterii, mizând pe simplitatea rochiei. Asta respectă protocolul britanic, unde excesul de accesorii poate fi considerat inadecvat. Lipsa unei tiare este normală, pentru că acestea sunt rezervate exclusiv familiei regale și, eventual, reginelor invitate”, a mai punctat stilista.

A reușit Prima Doamnă să combine curajul stilistic cu codul de conduită regal?

Potrivit Roxanei Maya, galbenul intens ales de Melania nu doar că a ieșit în evidență, dar a și creat un efect vizual echilibrat alături de albastrul regal purtat de regină, oferind fotografiilor oficiale un contrast plăcut și elegant.

În plus, simplitatea accesoriilor și lipsa unei tiari au respectat normele stricte ale etichetei britanice, unde excesul de bijuterii sau purtarea unor elemente rezervate exclusiv familiei regale ar fi fost inadecvate.

„Regina Camilla poartă albastru regal și o tiară, conform tradiției. Contrastul dintre cele două (galben–albastru) a fost evident, dar armonios în fotografii oficiale.

Așa că, sunt de părere că ținuta Melaniei Trump a respectat protocolul de gală (rochie lungă, decentă, elegantă), chiar dacă a ales o culoare mai îndrăzneață decât obișnuiesc în mod tradițional oaspeții”, a încheiat Roxana Maya, pentru FANATIK.