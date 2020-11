Melania Trump, prima reacție după ce soțul ei a pierdut alegerile: Americanii merită asta

La o zi după ce toată presa de peste ocean îl anunța pe Joe Biden ca nou președinte al SUA, Melania Trump, încă prima doamnă de la Washington, a ieșit public cu o primă reacție oficială pe tema alegerilor prezidențială.

După cum bine se știe, Donald Trump nu-și recunoaște eșecul electoral și acuză fraude majore în acest scrutin electoral, finalizat cu succesul rivalului său democrat.

Toată lumea aștepta să vadă care este poziția Melaniei Trump în tot acest scandal, iar aceasta a publicat un mesaj pe Twitter în care merge pe același drum cu soțul ei și spune că poporul american merită alegeri corecte.

Soția lui Donald Trump, Melania, a reacționat pentru prima dată în spațiul public, la aproape o săptămână de la alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii și la o zi după ce Joe Biden a fost dat ca și câștigător.

Prima doamnă de la Casa Albă a transmis, pe Twitter, în urma înfrângerii soțului ei, că ”poporul american merită alegeri corecte“. Tot în weekendul trecut, CNN scria că soția candidatului republican l-ar fi sfătuit pe Donald Trump să-și accepte înfrângerea.

The American people deserve fair elections. Every legal – not illegal – vote should be counted. We must protect our democracy with complete transparency.

— Melania Trump (@FLOTUS) November 8, 2020

