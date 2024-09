Melegoni de la Genoa la Rapid! Toate detaliile transferului cu care Șumudică vrea să dea lovitura: „95 la sută semnează!”

Marius Șumudică are nevoie de întăriri. Chiar dacă a făcut egal la Craiova, echipa de sub Podul Grant a rămas cu o singură victorie în opt etape. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că

Rapid, tot mai aproape de transferul lui Melegoni de la Genoa!

Dan Șucu vrea să îi facă toate poftele lui Marius Șumudică și s-a pus pe făcut transferuri, chiar dacă perioada de mercato se apropie de final. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că alb-vișiniii vor dar și pe . Cu toate acestea, primul transfer din era Șumudică ar putea fi italianul Filippo Melegoni, de la Genoa.

„Mai am o informație de ultimă oră de la Rapid. Italianul Melegoni, de la Genoa, pe care îl vor cei de la Rapid, îl vrea Șumudică, îl vrea chiar și domnul Șucu. Pentru că am înțeles că domnul Șucu are și el o relație foarte bună cu câteva cluburi din Europa și unul dintre ele ar fi Genoa. Înțeleg că toată lumea îl vrea pe Melegoni, în frunte cu Șumudică.

Lucrurile se apropie de final. În proporție de 95%, Melegoni va fi jucătorul Rapidului. Va fi împrumutat de la Genoa 1 an de zile. Toată lumea și-a pus relațiile în funcțiune. Are un salariu mare de 50.000 de euro. Înțelegerea e ca Rapidul să îi plătească jumătate din bani 25.000 de euro, iar cei de la Genoa restul de 25.000 de euro.

Împrumutul va fi bineînțeles cu opțiune de cumpărare peste un an de zile. Eu, din ce știu, Șumudică e foarte încântat de acest jucător, Melegoni”, a dezvăluit Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA, show care e live pe FANATIK.ro, luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Robert Niță, despre Melegoni: „Interesul jucătorului e să joace”

Melegoni (25 de ani), care sezonul trecut a fost împrumutat la Reggiana, în Serie B, mai are contract cu Genoa până în vara lui 2025. „Șumudică și după meciul de la Craiova și-a manifestat interesul de a transfera 2-3 jucători.

Una dintre poziții e ocupată de jucătorul pe care l-ai prezentat în exclusivitate. Vine din Serie A, e rezerva la Genoa, nemulțumit că nu joacă, cu atât mai mult cu cât Genoa îi va suporta jumătate din contract și Rapid a avea opțiune de cumpărare în vara anului viitor. Interesul jucătorului e să joace”, a declarat Robert Niță, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Filippo Melegoni are 25 de ani, măsoară 186 cm și poate evolua pe trei posturi: mijlocaș defensiv, mijlocaș central și mijlocaș ofensiv. În prezent, site-ul de specialitate transfermarkt.com îl cotează la 1,2 milioane de euro.

„Din informațiile noastre, salariul era o problemă, dar au aflat colegii de la FANATIK că se va împărți salariul de 50.000 de euro. 25.000 de euro va pune Genoa și 25.000 de euro va pune Rapid. Mi se pare ceva normal pentru un jucător de Serie A”, a adăugat Ivanovici.

Dan Sucu se implica in transferul lui Melegoni de la Genoa la Rapid. TOATE DETALIILE FINANCIARE