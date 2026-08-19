Sport

Melissa, fiica lui Cristi Borcea, a terminat facultatea. Tânăra s-a pregătit pentru o meserie foarte bănoasă

Fata cea mare a lui Cristi Borcea a încheiat studiile pe care le desfășura peste Ocean. Melissa a învățat la o universitate foarte importantă din Statele Unite ale Americii.
Alexa Serdan
19.08.2026 | 12:16
Melissa fiica lui Cristi Borcea a terminat facultatea Tanara sa pregatit pentru o meserie foarte banoasa
Fata cea mare a lui Cristi Borcea a terminat facultatea. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
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Cristi Borcea este mândru de fiica sa, Melissa, care a terminat o facultate celebră și extrem de grea. Tânăra s-a pregătit ani la rând pentru o meserie care îi va aduce venituri considerabile în conturi. Ce loc de muncă va avea în viitorul apropiat.

Melissa Borcea a încheiat studiile din Miami, SUA

Melissa Borcea (23 ani) are noi motive de bucurie la scurtă vreme după ce și-a aniversat ziua de naștere. Fata cea mare a celebrului afacerist Cristi Borcea a dat o petrecere specială într-un restaurant de 5 stele, unde a petrecut alături de gașca sa de prieteni. Evenimentul a avut loc în luna iunie, în Statele Unite ale Americii.

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Tânăra a primit un cadou impresionant de la tatăl său în urmă cu ceva vreme. Fostul acționar de la Dinamo i-a achiziționat un apartament de lux, evaluat la 1,3 milioane de dolari. Imobilul din Hollywood are priveliște direct pe plajă, fiica studiind la facultatea de arhitectură din Miami. Astfel, locuința este foarte aproape de universitate.

Astfel, în ultimii ani s-a pregătit intens pentru meseria bănoasă care o așteaptă, chiar dacă nu este deloc una ușoară. Recent, a anunțat că a terminat studiile și că este gata pentru următoarea etapă din viața sa. Conform imaginilor din social media fiica afaceristului a învățat la Florida International University care are programe de 5 sau 6 ani, în funcție de parcursul ales de fiecare student.

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„Mai mult decât o diplomă, o amintire despre cât de departe am ajuns. Recunoscătoare pentru fiecare capitol care m-a adus aici”, a notat Melissa Borcea, pe contul de Instagram. Mesajul este însoțit de o imagine în care apare îmbrăcată cu roba de la absolvire, adăugată peste o rochie albă scurtă, dar foarte elegantă.

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Fiica afaceristului Cristi Borcea a asortat ținuta cu o pereche de sandale în aceeași nuanță, look-ul fiind unul de milioane. Tânăra nu a uitat de rădăcinile sale, chiar dacă a studiat la o facultate de prestigiu din Statele Unite ale Americii. Ea a purtat o eșarfă cu steagul României, dovadă că este mândră de originile sale.

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O postare distribuită de Melissa (@melissa.borcea)

 

Cât cheltuie Cristi Borcea cu cei 9 copii

Cristi Borcea are 9 copii din mai multe relații amoroase, fostul acționar de la Dinamo sprijinindu-i pe toți în egală măsură. Celebrul afacerist a declarat la un moment dat că se ocupă de educația acestora, cheltuind 500.000 de euro în fiecare lună pentru a le asigura toate cele necesare pentru un trai cât mai decent.

Spre exemplu, pentru fiica din mariajul cu prima soție, Mihaela, a cheltuit o mică avere cu studiile din Miami. Taxe de școlarizare se ridică la aproximativ 10.926 de dolari pe semestru, la care se adaudă costuri universitare suplimentare de peste 21.000 de dolari pentru cele 2 semestre din fiecare an de studiu.

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De asemenea, tânăra a mai dat bani pentru cărți și rechizite, mâncare, transport și alte cheltuieli personale. Melissa Borcea se numără printre cei norocoși pentru că totalul pentru toți anii de studiu depășește valoarea de 200.000 de dolari. Banii au venit majoritatea de la figura paternă, dar și de la mama sa.

„E uluitor, dar când le pui cap la cap… Sunt 9 copii, meditații, școli, chirii, mașini, impozite, case, pensii alimentare, sunt bani mulți, mulți. Șase milioane de euro pe an. E o presiune foarte mare, da, mai ales în momentele astea în care nu mai merg lucrurile cum mergeau, economia.

Ca antreprenor sunt cum am fost și atunci când eram conducător, acționez imediat. Așa mi-am creat să fiu numărul 1 în România, dar atunci când ajungi numărul 1 în România nu mai poți să iei decizii pripite”, a declarat la un moment dat Cristi Borcea, în cadrul podcastului iAMnews.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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