Mellina de la Survivor România are un trecut de poveste. Ce meserie a avut

Mellina de la Survivor România are un trecut pe care puțini și-l pot imagina. Frumoasa cântăreață se poate lăuda cu experiențe de viață de care puțini au parte.

Puțini știu că războinica este pasionată de aviație, atât de tare încât a făcut tot posibilul să poată pilota un avion. A lăsat însă cerul pentru o meserie ceva mai pământeană, căci vedeta este cunoscută pentru cariera ei muzicală mai degrabă decât pentru pasiunea ei ascunsă.

Înainte de a participa în show-ul de la Kanal D, cântăreața a povestit prin ce peripeții a trecut de-a lungul vieții, mărturisind că principala ei plăcere este aceea de a călători.

Melina de la Survivor România a pilotat un avion

Vedeta a colindat lumea de la vest la est, bifând de la Statele Unite ale Americii până la Pakistan. De departe, cea mai mare provocare pentru ea a fost să piloteze un avion, după cum se laudă singură.

„Această emisiune este o experiență pe care o ai o dată în viață și asta doar dacă ți se oferă oportunitatea.

Am colindat din America de Nord, America Latină până în Pakistan în dorința de experiențe noi, m-am cățărat pe ghețare, am pilotat un avion, dar ce voi trăi la Survivor am o presimțire că le va depăși pe toate. Cel mai bun să câștige!”, a declarat Melina, potrivit wowbiz.ro.

A apărut pe piața muzicală în anul 2011

Melina a devenit cunoscută în showbizul din România în urmă cu câțiva ani, melodiile sale numărându-se printre cele mai ascultate de peY Youtube.

Cântăreața este absolventă a Școlii Populare de Arte, secția canto muzică ușoară, iar de-a lungul anilor s-a înscris în diferite concursul muzicale din țară.

Prima ei melodie a fost lansată în anul 2011, „My life”, după care au urmat alte piese muzicale. Artista nu s-a limitat doar la a cânta, ci a și compus melodii pentru diferiți artiști, unii chiar din străinătate, precum Robin DeVille.

