Mellina, momente grele după Survivor România. Cu ce probleme se confruntă acum artista

Mellina trece prin momente grele după participarea de la Survivor România. Cântăreața a dezvăluit cu ce probleme se confruntă din punct de vedere medical, asta pentru că ultimele luni le-a petrecut în condiții vitrege, în jungla dominicană.

Fosta concurentă de la Kanal D a ieșit din competiția sportivă în urmă cu mai bine de 10 zile, nu pentru că s-a accidentat, ci pentru că a primit puține voturi din partea telespectatorilor. Asta nu înseamnă, totuși, că nu are probleme de sănătate.

Așa cum s-a putut observa și pe micile ecrane, Mellina s-a îngrășat în lunile petrecute în Republica Dominicană. Vedeta s-a întors acasă cu fața roșie și umflată, dar și cu câteva mici dificultăți de ordin hormonal, precizând că nu mai are menstruație.

Mellina, clipe dificile după Survivor România. Prin ce trece cântăreața

„Pentru mine a fost o uzură psihică, dar mai ales emoțională, cauzată de cele trei luni de zile de stat în jungla dominicană. Poți rezista o lună, chiar două, dar de la un punct încolo rămâi fără resurse și fizice, dar mai ales emoționale.

Eu m-am bucurat foarte mult de tot ceea ce am trăit în Survivor România. Nu am avut o problemă cu igiena, aveam marea aproape, înotam foarte mult, aveam soare și natura care este foarte curată în Republica Dominicană.

Din fericire nu am avut probleme de sănătate. Singurele probleme pe care le-am avut au fost dereglările hormonale. M-am umflat foarte mult într-un timp foarte scurt”, a mărturisit Mellina într-un interviu pentru click.ro.

Fosta Războinică este mândră de experiența din Republica Dominicană, dezvăluind că i-a prins de minune. Vedeta nu se gândește să apeleze la operații estetice în perioada următoare, dar nu va renunța la tratamentele pentru față și corp de până acum.

„Nu, pentru că nu am nevoie, nu știu ce aș putea să îmi fac. Acum, că m-am și îngrășat, nu mai am nici riduri. O să mă duc să îmi fac tratamente la față, la corp, cum făceam și înainte, o să am în continuare grijă de pielea mea.

Pielea și părul meu arată foarte bine după trei luni la Survivor România. A fost o detoxifiere bună”, a completat Mellina, mai arată sursa menționată mai sus.

