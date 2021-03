Mellina a făcut o dezvăluire printre lacrimi în ediția de seara trecută la „Survivor România” 2021, dând de înțeles că nu mai poate continua lupta pentru supraviețuire și că este copleșită de condițiile dure din Republica Dominicană.

Războinica este dezamăgită că nu a adus niciun punct echipei sale în jocul de imunitate și a declarat că nu se simte deloc bine și că trece printr-o perioadă ciudată.

Războinicii au pierdut în fața Faimoșilor cu o diferență de cinci puncte în ediția de aseară, iar Consiliul de nominalizare a fost extrem de tensionat pentru ei. Mellina a izbucnit în lacrimi și în cadrul Consiliului de aseară.

Mellina pleacă de la Survivor România? Dezvăluire printre lacrimi: „Nu sunt bine, mi-e greu”

„Mi-e foarte greu să vorbesc. Îmi pare rău că am pierdut și acest joc de imunitate. Îmi pare rău că nu reușim sp ne concentrăm la finaluri. Într-adevăr, o să plece cineva de la noi, ăsta e jocul. Eu nu sunt foarte bine emoțional, sincer vă zic, și nu știu ce să zic.

M-a consumat (n.r. jocul de imunitate), dar nu e doar asta. Sunt eu, nu știu, trec printr-un moment ciudat. Am mai trecut, și o să mai trec, că știu că sunt un om foarte sensibil, că de aia scriu muzică, știu că trebuie să scot din mine emoții. Și acum simt că sunt foarte emotivă din orice lucru. Soarele ăsta mă dă pe spate, uneori nu reușesc să-mi susțin echipa foarte mult pentru că mă doboară soarele.

Îmi pare rău că, după foarte mult timp, n-am reușit să aduc un punct. Măcar un punct, că nu mi s-a mai întâmplat de foarte mult timp. Ăsta este jocul, ăsta e Survivor și nu știu ce să zic”, a declarat Mellina printre lacrimi.

Consiliu dificil pentru Războinici la Survivor România

Războinicii au avut parte de un Consiliu tensionat după ce au pierdut și al doilea joc de imunitate al săptămânii. Mellina nu s-a putut abține și a plâns în hohote și în cadriul Consiliului de nominalizare. Întreată de Daniel Pavel cum se simte din punct de vedere emoțional, Mellina a fost cât se poate de sinceră.

„Cred că se vede de la o poștă că nu sunt foarte bine, trec printr-un moment vulnerabil. Așa mă descarc eu, plângând, de aceea astăzi am plâns mai mult ca de obicei, că și de altfel plâng. Sunt într-un moment în care mă simt singură, simt că nu reușesc să mă mai conectez cu echipa. Asta este ceea ce simt eu, poate este greșit, poate nu este greșit.

În schimb, pe traseu de fiecare dată mă concentrez și dau 100% din mine, orice ar fi. Și când au fost discuții în echipă și poate nu era echipa bine, reușeam să mă concentrez la final și să aduc punct. Când era echipa bine sau mai puțin bine reușeam să aduc punct pentru echipă.

Eu sunt un om foarte sensibil. Sunt un om extrem de sensibil, am și spus că de aia fac ceea ce fac, de aia mă ocup cu muzica și cu arta. Am tendința câteodată să am emoții mult mai exagerate ca restul oamenilor și acum asta simt, mă simt singură. Am momente când mă simt singură, când nu reușesc să mă conectez cu cineva, cu sufletul cumva, că-mi sunt toți dragi din echipa asta și toată lumea din jurul nostru, dar nu reușesc să am o conexiune așa cum poate simt eu nevoia.

Eu mă știu pe mine și știu că voi cădea, că o să mă ridic și nu o să dezamăgesc pe nimeni căzând. Am căzut. Nu o să-i dezamăgesc pe oamenii de acasă, nu o să stau jos și o să mă ridic cât de curând, asta promit”, a mărturisit Mellina la Consiliu.