Mellina și Cătălin Moroșanu au sosit în România după mai bine de trei luni petrecute la „Survivor România”, de unde au fost eliminați recent. În timp ce Războinica a plecat în urma nominalizării din Consiliu, luptătorul K1 a fost nevoit să renunțe din cauza accidentării la picior.

Războinica Mellina și Faaimosul Cătălin Moroșanu au aterizat de curând pe aeroportul Henri Coandă, unde au fost așteptați de persoanele dragi. Musty și Maria au fost printre

Cătăcei care au întâmpinat-o pe fosta concurentă, iar luptătorul a fost așteptat de soția lui și de Bogdan Mocanu, bunul prieten al lui Jador.

Deși ar mai fi vrut să lupte pe trasee, după cum a declarat înainte de a părăsi reality show-ul de la Kanal D, Mellina este fericită că a revenit pe plaiurile mioritice, mai ales că a trecut printr-o perioadă dificilă din punct de vedere emoțional.

Mellina și Cătălin Moroșanu au sosit în România. Primele declarații după Survivor: „O experiență foarte grea”

Mellina a recunoscut că este fericită să revină acasă, la cei dragi, spunând că i-a fost foarte greu să nu mai știe dacă cei din familie sunt bine și că experiența din Dominicană a făcut-o să realizeze niște lucruri.

„Am stat patru luni aproape în Republica Dominicană și nu mai aveam răbdare să ajung. A fost cea mai dură experiență din viața mea în care mi-am resetat niște convingeri din viața mea.

Ne-am dat seama cât de binecuvântați suntem și câte lucruri minunte le avem, cum ar fi părinții, fpatul că avem un acoperiș deasupra capului. Am trăit ca niște animale și a trebuit să supraviețuim. Cel mai greu a fost să nu știu nimic despre familie, dacă sunt bine.

Pentru mine călătoria se terminase și am luptat până la ultima celulă. Asta am fost eu. Mi-e greu să îmi dau cu părerea pe cine văd în finală. Lucrurile se pot schimba oricând, dar cel mai bun să câștige”, a declarat Mellina pentru WOWbiz.ro.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Survivor Romania (@survivorromania.oficial)

Cătălin Moroșanu, primele declarații de când a aterizat în România

Așteptat de soție și de Bogdan Mocanu, Cătălin Moroșanu a fost fericit să revină alături de cei dragi și a vorbit, totodată, despre greutățile întâmpinate în cadrul reality show-ului. Luptătorul a glumit spunând că nu mai vrea să vadă nisip și palmieri o perioadă și că va merge doar la munte.

„Mă simt foarte bine, am o primire extraordinară și nu mi-au spus nimic. Iubesc România din toată inima, să nu mai văd în viața mea nisip și palmieri. Numai la munte mă duc anul ăsta.

A fost o experiență foarte grea, trebuia să fii puternic psihic și să reziști în camp. A fost una dintre cele mai grele experiențe si sper să am ce să le povestesc celor din jur pentru că a fost o experiență plăcută și am avut și experinețe neplăcute când trebuie să stăm în camp. Eu sper să fi lăsat ceva acolo, să fi lăsat ceva în Survivor, pentru că am realizat că ne consumăm energia degeaba, că urâm degeaba, pentru ca atunci când ieșim de acolo suntem oameni normali.

Mă bucur să am ajuns pe pământ românesc. Mi-au lipsit mâncarea, suportul pishic, familia, fetița mea, prietenii și acum realizez că trebuie să le acord mai multă importanță, să îi iubesc mai mult. Am realizat că viața este foarte scurtă și trebuie să o trăim din plin.

Elena Marin poate să ajungă în finală, are un potențial foarte mare. Și Cosmin și Zanni au potențial foarte mare, sunt mai mulți care ar putea să ajungă în finală și să facă o figură frumoasă”, a declarat Cătălin Moroșanu pentru aceeași sursă.