Mellina spune adevărul după eliminarea de la Survivor România: „Am fost puși într-o situație extremă”

Mellina a făcut dezvăluiri despre experiența „Survivor România”, unde a petrecut mai bine de trei luni alături de colegii din echipa albastră. Fosta Războinică a realizat cât de frumoasă este viața ei din România, după ce a suportat condițiile dificile din Dominicană încă din ianuarie.

Invitată în platoul „Teo Show”, artista a mărturisit cât de greu i-a fost să trăiască luni de zile fără să vorbească cu cei dragi și i-a caracterizat pe fiecare dintre foștii ei colegi.

Legat de presupusa legătură amoroasă cu Musty, Mellina suține că are o strânsă relație de prietenie cu el și că i-a fost ca un frate în competiție, iar plecarea lui a avut un impact foarte mare asupra ei.

Mellina spune adevărul despre colegii ei, după eliminarea de la Survivor România: „Am fost puși într-o situație extremă”

„Întotdeauna aveam nevoie de niște cuvinte frumoase. Cuvintele te pot face să muți munții. Când cineva îmi spune tu poți, ești puternică. Cădeam psihic de foarte multe ori, după care mă ridicam. Musty mi-a fost ca un frate ai mare, așa l-am perceput.

(…) Musty a fost un frate mai mare pentru mine, e dubios să mă gîândesc la el în altă situație. L-am simțit ca o familie, îmi dădea speranță (…) unul dintre cei mai blânzi oameni pe care i-am cunoscut, ii multumesc ca a fost acoloo cand am avut nevoie”, a declarat Mellina la „Teo Show” de la Kanal D.

Fosta Războinică a recunoscut că și-a dorit să vină în competiție pentru că i-au plăcut foarte mult traseele și consideră că jocurile din copilărie și faptul că era mereu afară, în aer liber, au ajutat-o foarte mult în jungla Dominicană.

„Mi-am dorit să fac traseele, am iubit traseele. Dacă mi-ar fi dat mai mult de mâncare și puteam să vorbesc cu mami și cu tati, aș fi stat acolo până la sfârșit și mă duceam și în Survivor 3. Am avut o copilărie în care mergeam prin noroaie, am învpțat să înot prin râu și în Lacul Morii . Eu n-am luat o lecție de înot în viața mea. Am făcut o performanță pe care nici eu nu știam că o pot face”, a mai spus Mellina.

Teo Trandafir a remarcat faptul că Mellina s-a schimbat mult de când a intrat în competiție și până la eliminare, în sensul în care a ajuns cu psihicul la pământ. Mellina i-a explicat prezentatoarei că așa se întâmplă când nu mai există resurse, așa cum a fost caul ei după ce a plecat Musty, apoi Maria, cu câteva săptămâni mai târziu.

„La un moment dat nu mai ai resurse. Noi suntem o echipă, te atașezi de oameni, după ei pleacă, te părăsesc, rămâi singur. Mai pleacă cineva, tu ești izolat de lume în niște condiții foarte grele (…) Începi să te cunoști și tu pe tine. Se întâmplă multe în mintea ta, e foarte greu să spui în cuvinte”, a mărturisit aceasta.

Ce lecții a învățat Mellina la Survivor România

În trei luni și jumătate petrecute în Republica Dominicană, unde a luptat alături de colegii ei la fiecare probă, Mellina a realizat că familia și prietenii sunt cei mai importanți și că a învățat să-i aprecieze mai mult, mai ales după ce nu i-a auzit atâta timp.

„Am învățat cât de importantă este familia și timpul de calitate pe care trebuie să-l petrecem cu familia și cu prietenii. Trebuie mereu să facem ceva și uităm să ne bucurăm de prezentul cu familia. Cât o să-i mai avem acolo? Mi-am dat seama ce viață minunată am acasă. Nu aș avea de ce să mă plâng.

Sunt noroasă că reușesc să-mi duc traiul din pasinea mea (n.r. muzica), sunt binecuvantată. Dacă vreodată mă mai vait de o chestie, să mă pedepsească Dumnezeu. Ne văităm de prea mult bine. Să nu știi de familia ta. Ăsta a fost cel mai crunt lucru pentru mine, jocurile de comunicare pentru mine erau sfinte. ”, a mai continuat Mellina.

Ce spune Mellina despre foștii ei colegi din echipa Războincilor

Mellina consideră că lucrurile care s-au întâmplat în Dominicană ar trebui să rămână acolo, pentru că oamenii se comportă diferit atunci când sunt puși în situații extreme, cum a fost și în cazul concurenților „Survivor România”.

„Întotdeauna am încercat să-i cunosc pe fiecare în parte. Cu unii am relaționat mai mult, cu alții mai puțin. Am fost atâtea caractere diferite, am fost puși într-o situație extremă (…) Eu pot să înțeleg că noi acolo am fost într-o situație. Lucrurile care s-au întâmplat acolo, rămân acolo. Dacă am fi fost într-o situație normală…”, a adăugat Mellina.

Recent, Sindy a criticat-o dur pe Mellina în cadrul competiției, spunând că „vede răutate în ochii ei”, însă artista știe că aceste lucruri au fost spuse sub influența nervilor, mai ales că nu era deloc o perioadă bună pentru ea.

„Asta a fost prima ei părere despre mine și mi-a spus. Sindy este un om extraordinar de sincer, de bun. Ea așa a simțit atunci, pentru că eu eram foarte obosită, m-a prins exact atunci când nu eram bine. Ea a luat-o cumva ca și cum am ceva cu ea. Ne-am apropiat neșteptat de mult și îi părea rău că a zis lucrurile alea despre mine”, a fost răspunsul fostei concurente.

Câțiva dintre foștii colegi o consideră falsă pe Mellina și ea nu a înțeles exact de ce. O posibilă explicație ar fi atitudinea ei față de fiecare coechipier, întrucât niciodată nu a căutat conflicte și a încercat să se înțeleagă bine cu toți, după cum a spus chiar ea.

„Nu știu de ce. Eu chiar am fost cine sunt (…) Nu îmi dau seama cu ce am fost falsă, întotdeauna mi-am arătat vulnerabilitățile. Fiind ok cu toată lumea, poate de aia am dat impresia că sunt falsă. Am încercat să nu intru în conflict cu nimeni, le-am evitat”, a mai spus cântăreața.