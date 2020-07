Mellisa Borcea este de-o frumusețe răpitoare! Uite ce trăsături unice are fata fostului șef de la Dinamo la doar 17 ani

Melissa Borcea are 17 ani, iar de curând și-a sărbătorit ziua de naștere împreună cu fratele ei geamăn, Angelo.

Fiica lui Cristi Borcea din căsătoria cu Mihaela are trăsături unice, ochi migdalați și albaștri.

Ea și-a surprins prietenii virtuali după ce a postat o imagine în care își evidențiază frumusețea.

Melissa Borcea seamănă leit cu Borcea

Tânăra are un frate geamăn, însă cei doi nu seamănă deloc. Fiica lui Borcea ar putea fi fără doar și poate model, însă preferă să stea departe de lumina reflectoarelor și să își continue studiile.

Melissa Borcea a moștenit fizionomia tatălui ei, ochi albaștri și migdalați, care a făcut furori printre femei, fiind considerat un mare crai dacă ne gândim doar la cele 4 femei alături de care a făcut 9 copii.

Mihaela Borcea s-a ocupat exclusiv de educația celor 3 copii pe care îi are cu fostul șef de la Dinamo. Deși au o situație financiară excepțională, copiii lui Borcea din prima căsătorie nu epatează și nici nu sunt implicați în scandaluri mediatice.

Mellisa, Angelo și Patrick se concentrează pe studii și trăiesc asemenea tinerilor de vârsta lor.

Melissa Borcea este pasionată de călătorii și uneori mai postează imagini din timpul vacanțelor petrecute peste hotare. Vacanțe în care prezentă este și mama lor, Mihaela Borcea, care s-a dedicat 100% creșterii copiilor.

Mellisa Borcea, scrisoare către Huidu

Fiica lui Cristi Borcea a avut o singura ieșire publică, iar asta după ce Șerban Huidu a făcut public un mesaj agresiv la adresa fostului șef de la Dinamo. Atunci, fata i-a transmis, la rândul ei, un mesaj omului de televiziune.

Mesajul pe blog care a stârnit reacția fetei: ” Lașând la o parte penibilul situației în care Pelinel s-a dus la camera intima a penitenciarului atrasa fiind de farmecul sau euroii lui Don Juan de Butelie, cel mai tare se da în spectacol penibila de actuala nevasta – Alina care a ajuns la momentul în care roata s-a întors pentru ea:

Atenție ce declara moralista:

“Noi suntem o familie solidă, noi ne iubim. Aceasta femeie este o femeie de moravuri ușoare, nu stiu ce urmărește!“, a declarat Alina Borcea, la Antena 1. Rugată să comenteze faptul că Valentina Pelinel este însărcinată, soţia lui Cristi Borcea a declarat: “Nu ştiu, întrebaţi-o pe ea, eu ştiam că e o stearpă“. Pai să spunem noi ce urmărește, dezvirginata în șampanie care ești: să îi facă un copil lui Borcea să scadă moștenirea ordaslelor tale! E de moravuri ușoare că îl desparte de soția cu doi copii?! Da tu ce ai făcut? E zdrență? Da tu de unde știi? E sterpa? Iote că Dumnezeu nu da cu parul lovește puternic la rădăcină: Sterpa o să facă un copil cu Borcică….și o să iți ia caimacul fandosita Pământului!

citam din nou din înțelepciunea otrepei:

” Valentina, eu nu am soţ de lăsat, eu nu m-am măritat să divorţez. Îţi transmit că vreau să ne respecţi intimitatea şi să ne laşi familia în pace. Îţi reamintesc că eu sunt Alina Borcea, soţia lui Cristi Borcea. Îţi mulţumesc. Să-şi caute fericire în altă parte. Eu lupt pentru soţul meu” Ai nu zău? Cum să divorțezi de sponsor după ce te-ai chinuit atât să-l desparți de fosta soție! De unde viața îndestulată, de unde vacanțe exotice, de unde statut social? Din buteliile lui Borcică! Și acum, după ce te-ai chinuit atât, să vină alta să ți-l ia? Nu face mă chere! Unde mai pui că vă trebui să și munceșți în viitor! Tz tz tz!”

” Lăsând deoparte aceste poveșți despre obrazul și onoarea unora, aceste întâmplări reprezintă modele de viață pentru copii noștri! ” De ce, tati, să fiu moral, că Borcea are 7 copii cu 3 femei și uite ce bine îi este!” “De ce, mami, să nu îmi urmăresc interesul, să întâlnesc un fraier cu bani și să-i torn un copil-uite scap de probleme pe viață…”.

Acestea sunt întrebări la care trebuie să răspundeți copiilor voștri. Și nu e ușor, Așa că luați fiecare atitudine că aceste accidente morale ale societățîi moderne să nu devină lucruri normale!”, a scris Huidu pe blog, în ianuarie 2016.

Mesajul Mellisei Borcea a impresionat o țară întreagă și l-a făcut pe Huidu să-și ceară scuze. ” Am primit un mesaj sfâșietor de la puștoaică ce ar putea să ne dea lecții de viață tuturor! Aș vrea să înțelegeți, nu cu omul Borcea am avut ceva, sau am scris ceva, dar ce face el reprezintă din păcate un exemplu negativ pentru ce vrem să devenim! Pentru fetiță aceasta, Cristi Borcea este tatăl și îl iubește mai presus de orice. Este un exemplu de devotament și iubire necondiționată! Aș vrea să o rog să mă ierte și să ne ierte noua celor ce am comentat sarcasmul și să citească ce am scris eu peste 10 ani! Să citească cu mintea ei de atunci nu cu inima de acum, pe care și eu și alții i-am făcut-o praf! Te rog să mă ierți!”, a scris Serban Huidu pe contul de socializare.

Cristi Borcea, 9 copii cu 4 femei

Fostul dinamovist are 3 copii cu Mihaela Borcea. Patrick (21 de ani) şi gemenii Melissa și Angelo (18 ani). Din căsătoria cu Alina Vidican, Borcea are o fată și un băiat, pe George Alexandru (7 ani) şi Gloria (4 ani). Din relația cu avocata Dana Voiculescu, pe care a cunoscut-o în 2007, o are pe Andreina Carolyn Christine (12 ani). Din mariajul cu Valentina Pelinel, Borcea mai are 3 copii, pe Milan (4 ani) și gemenele de un an.