Melodia care distruge topurile Youtube. Are peste 72 de milioane de vizionări în 24 de ore, e ascultată și în România

Shakira a reușit să distrugă toate topurile Youtube cu melodia pe care a scris-o despre Pique. Piesa acesteia are peste 72 de milioane de vizionări în 24 de ore.

Vedeta a stârnit o isterie online după ce a lansat piesa în care se leagă de fostul ei partener de viață, Gerard Pique, care a înșelat-o pe artistă cu o femeie mult mai tânără.

Piesa cântată de Shakira a reușit să strângă în o zi de la lansarea ei 72 de milioane de vizionări pe platforma de streaming, dar și 348.673 de comentarii.

De asemenea, este pe locul 21 în tendințele pentru muzică ale Youtube din întreaga lume.

Melodia este și cea mai vizionată piesă latino în 24 de ore.

Shakira, critici extrem de dure pentru Gerard Pique și noua lui iubită

Artista face referiri directe la fostul său soț și actuala sa iubită, spunându-le numele celor doi în limba spaniolă, printre rime.

Shakira mai face referire și la faptul că fostul ei soț a lăsat-o cu multe probleme pe cap, de la presă la

“Entendí que no es culpa mía quе te critiquen, Yo solo hago música, perdón que te sal-pique. Me dejaste de vecina a la suegra, Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda” (Am înțeles că nu e vina mea că te critică, eu doar fac muzică, scuze că te-a stropit. Mi-ai lăsat-o pe soacra mea ca vecină, presa la ușă și în datorii la guvern), spune artista în cântecul care dodoară recordurile pe Youtube.

În ceea ce o privește pe iubita de 23 de ani a fotbalistului, Shakira are ceva de spus și pentru aceasta, în timp ce îi rostește numele în piesă.

Astfel, artista spune că noua iubită a fostului său soț nu pare o persoană bună, făcând referire la faptul că cei doi se vedeau de dinainte de despărțirea lor, existând și imagini cu cei doi vechi de circa doi ani, chiar în casa în care Shakira locuia cu Pique, alături de cei doi copii ai lor.

“Tiene nombre de persona buena, Claramente no es como suena” (Are un nume de persoană bună; e clar că nu e așa cum sună), spune Shakira.