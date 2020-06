Melodia lui Jador și a lui Culiță Sterp, ștearsă de pe Youtube. Care este motivul 

Jador și Culiță Sterp au colaborat recent la o piesă care a ajuns rapid în topurile muzicale, însă melodia a fost ștearsă de pe canalul de Youtube. Fostul soț al lui Carmen de la Sălciua a dezvăluit recent motivul pentru care s-a ajuns în această situație.

Jador și Culiță Sterp, supărați că le-a fost ștearsă o melodie de pe Youtube

Fostul concurent de la „Puterea Dragostei”, Jador, și artistul Culiță Sterp au lansat o melodie care în numai trei săptămâni a ajuns în topul celor mai ascultate piese de pe canalul de Youtube. Fericirea lor a fost de scurtă durată pentru că melodia a fost ștearsă.

Culiță Sterp a mărturisit că linia melodică era împrumutată de la un artist din Albania de la care au avut acordul scris, acesta din urmă dându-le un avertisment în privința drepturilor de autor, deși piesa nu era în totalitate cover, ci mai degrabă în proporție de 70%.

Melodia celor doi artiști români a primit strike pe Youtube

Melodia interpretată de Culiță Sterp și Jador a adunat peste zece milioane de vizualizări în numai 3 săptămâni de la lansare. Se pare că artistul albanez a solicitat ca melodia să fie încărcată pe canalul său de Youtube, iar toți banii încasați de pe urma vizualizărilor să intre în conturile sale.

„Eu vorbisem cu băiatul ăla care cântă originala, din Albania. Am printul cu el (n.r. print-ul conversației) și l-am întrebat dacă putem să facem un cover după piesa lui. Până la urmă nu a fost cover că am piesa seamănă cam 70%.

Cover înseamnă să semene 100%. Noi am schimbat ritornele, am schimbat multe chestii și a zis că da, putem să facem, nicio problemă”, a spus Culiță Sterp în vlog -ul Reei și Tinei.

Fostul soț al cântăreței Carmen de la Sălciua a mărturisit că a schimbat foarte multe aspecte la melodia artistului din Albania, dar cu toate acestea respectivul cântăreț a fost nemulțumit. Culiță Sterp a spus că nu va mai pune piesa pe canalul de Youtube pentru a nu avea probleme.

„Omul când a văzut că piesa a făcut 10 milioane de vizualizări într-o trei săptămâni, i-a fost ciudă. Mi-a dat strike: ce produce piesa de acum să intre în contul lui. Nu-i problemă, am zis «asta e», nu mă mai interesau banii, am zis măcar să asculte lumea piesa.

Și după trei zile am văzut că s-a șters piesa de pe Youtube. Din cauza strike-ului lor, probabil. Și nu am mai pus-o că am zis că nu vreau să am probleme”, a completat manelistul.

