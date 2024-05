Membrii „Generației de Aur”, spectacol la conferință înainte de meciul de retragere: „Sunt prea mulți antrenori pe teren”. Moment emoționant cu Florin Răducioiu

Gică Hagi, Dan Petrescu, Ioan Ovidiu Sabău, Marius Lăcătuș și Florin Răducioiu au susținut sâmbătă, 25 mai, cu câteva ore înainte de start, conferința de presă premergătoare . Membrii „Generației de Aur” s-au întrecut în replici amuzante.

Gică Hagi, replică genială la conferința de presă: „Facem o poză și plecăm”

Meciul de retragere al „Generației de Aur” are loc sâmbătă, 25 mai, ora 20:30, pe Arena Națională. pentru duelul grandios de pe cel mai mare stadion al țării au fost vândute. , speră să nu-i dezamăgească pe suporterii care vin la meci.

ADVERTISEMENT

„Eu cred că e de ajuns doar o poză. Facem o poză și plecăm. Timpul s-au scurs, au fost ani mulți. Avem amintiri frumoase, am vorbit despre ce am făcut pentru România. Ne face plăcere să ne amintim de ce am făcut bine pentru România.

Sper ca diseară să mai facem ceva să mulțumim suporterii, fotbalul e pentru ei, noi am jucat pentru ei. Știm că i-am făcut fericiți. Am făcut performanțe, iar performanțele aduc bucurie. Am înțeles că s-au vândut toate biletele. E clar că din punct de vedere fotbalistic nu vom fi la cel mai înalt nivel… Dar cred că i-am făcut fericiți pe suporteri.

ADVERTISEMENT

Am servit România timp de 18 ani și asta nu se uită ușor. Și cred că se va vedea în seara asta. Emoția există. Și noi suntem oameni. Avem emoții înainte de fiecare meci, era și adrenalină.

Dar după ce vom atinge prima dată mingea, ne vom gândi să jucăm cât mai bine. Cred că va fi o bucurie foarte frumoasă. Avem calitate toți, dar să vedem și cât putem. Veți vedea tehnică și tactică. Sperăm să fie și goluri, că de aceea vin și fanii”, a declarat Gică Hagi.

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu s-a ținut de glume la conferința de presă: „Sunt prea mulți antrenori pe teren”

Dan Petrescu a prefațat meciul de retragere al „Generației de Aur” împotriva unei selecționate a lumii. „Bursucul”, antrenor la CFR Cluj, a comparat cele două loturi și, ulterior, a vorbit despre secretul din spatele succesului „Generației de Aur”. Fostul fundaș lateral și-a încheiat discursul cu o glumă.

„Cum a zis și Gică, e clar că nu vom mai fi ce am fost. Lumea știe asta. Dar cei care vin cred că vin pentru ce a însemnat această generație, care a adus rezultate extraordinare. Sper să fie o seară frumoasă.

ADVERTISEMENT

Toți ne-am antrenat și vrem să arătăm cât de cât, dar va fi greu. Mai ales că adversarii sunt mult mai tineri și parcă arată mai bine. Sper să nu fie așa răi cu noi, iar noi să știm să ținem de minge, pentru că aveam calitatea asta. Avem posesie bună.

Erau jucători buni, care jucau la un nivel bun. Toți jucam în campionate mari. Azi joacă în liga a doua din Italia. Am făcut un grup extraordinar, eram uniți. Iar antrenorul, unul extraordinar, a știut să ceară exact ce trebuie. Dar fără jucători de valoare nu ai cum să câștigi. Toți avem un regret.

După meciul cu Suedia am fost dărâmați. Voiam să jucăm acea semifinală cu Brazilia și să batem. Poate cu regretul ăsta rămânem toți. Problema e că sunt prea mulți antrenori pe teren. Să vedem cine mai joacă, că de antrenat antrenăm”, a fost discursul lui Dan Petrescu.

Florin Răducioiu, emoționat la microfon: „Vor fi lacrimi de bucuri”. Ce a spus Ioan Ovidiu Sabău

Florin Răducioiu a apărut extrem de emoționat la conferința de presă susținută la hotelul Radisson Blu. Fostul mare atacant român le-a adresat tuturor mesaje de mulțumire. „Cu siguranță vor fi lacrimi de bucurie.

Oameni buni, e un omagiu pe care ni-l aduceți! Vă mulțumim foarte mult! E o recunoștință și un respect față de ce am însemnat. Eu sunt copleșit. Înseamnă că lăsăm ceva în urmă. Merităm acest meci de adio. Nu mai am cuvinte… Sunt copleșit, foarte emoționat”, au fost cuvintele lui Florin Răducioiu.

„Fiecare dintre noi, că a fost antrenament sau amical, ne transformam. Doar așa am câștigat respectul fanilor, prin această stare de spirit. Pentru mine e o mândrie că am făcut parte din această generație, am legat prietenii pentru toată viață.

Toți jucătorii avem atunci mare personalitate. Și toți eram cei mai buni la cluburile noastre. Și ne completam foarte bine, eram prieteni. Eram la un nivel încât adversarii ne studiau. Nu noi pe ei. Avem curaj”, a spus și Ioan Ovidiu Sabău, antrenor la U Cluj.

Marius Lăcătuș vrea să înscrie în meciul de adio al „Generației de Aur”: „Cine a stat la petrecere până la 3 dimineața nu joacă diseară”

Marius Lăcătuș vrea să înscrie în meciul de adio al „Generației de Aur” de pe Arena Națională, în fața a 55.000 de suporteri. Ulterior, „Fiara” a făcut glume pe seama lui Jean Vlădoiu. „Nu am fost un golgheter și nu știu dacă voi marca și în seara asta. Azi va fi și mai greu să ajung în fața porții.

Mi-aș dori să pot marca. Când joci în fața a 55.000 de fani, e o bucurie. A spus că vrea să joace în acest meci mai mult decât a făcut-o în America (n.r. Jean Vlădoiu). Asta nu sună bine, cu «Ultimul meci». Acum te ia cu călduri”.„Cine a stat la petrecere până la 3 dimineața nu joacă diseară!”, a mărturisit Marius Lăcătuș.