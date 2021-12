Membru în Comisia Tehnică a FRF, despre viitorul selecționer al României: „Cele mai multe voturi pentru un antrenor sub 55 de ani, liber de contract!”

România a rămas fără selecționer, la finalul preliminariilor Campionatului Mondial 2022, după ce Mirel Rădoi a decis să nu mai continue pe banca „tricolorilor”.

FRF a încercat să aducă un înlocuitor pentru Rădoi, însă aceasta a fost refuzată pe rând de: Gheorghe Hagi, Răzvan Lucescu și Dan Petrescu.

Florin Bratu, despre viitorul selecționer al României

Florin Bratu a participat la ședința Comisiei Tehnice a FRF, care a avut loc miercuri, și unde s-a discutat despre numele antrenorilor care ar putea să ocupe postul lăsat liber de Mirel Rădoi. Acesta susține că antrenorul, care a primit cele mai multe voturi din partea membrilor Comisiei Tenice, este liber de contract și are sub 55 de ani.

Totodată, Bratu a dezvăluit că, printre antrenorii care au fost votați, se numără Edi Iordănescu, Adi Mutu, Victor Pițurcă și Ladislau Boloni.

„Au primit voturi Edi Iordănescu, Adi Mutu, Victor Pițurcă, Boloni… normal că s-a făcut un clasament al voturilor, dar nu pot spune! Cel care are printre cele mai multe voturi este liber de contract și are sub 55 de ani!

Este posibil ca antrenor să fie numit înainte de 1 ianuarie, se discută repede în fotbalul românesc”, a declarat Florin Bratu, la .

Potrivit , FRF a întocmit o listă cu zece antrenori, dintre care ar urma să se aleagă următorul selecționer:

Adrian Mutu (42 de ani)

Ladislau Boloni 68 de ani)

Costel Gâlcă (49 de ani)

Liviu Ciobotariu (50 de ani)

Laurențiu Reghecampf (46 de ani)

Daniel Isăilă (49 de ani)

Victor Pițurcă (65 de ani)

Edi Iordănescu (43 de ani)

Emil Săndoi (56 de ani)

Adrian Ursea (54 de ani)

De pe lista FRF, trei antrenori se potrivesc profilului expus de Florin Bratu: Edi Iordănescu (43 de ani), Adrian Mutu (42 de ani) și Adrian Ursea (54 de ani).

Adrian Mutu, șanse mari de a deveni selecționer

Încă din luna noiembrie, FANATIK a scris despre faptul că .

FRF continuă strategia, din ultimii ani, de a aduce antrenori din noul val și care au avut performanțe în cariera de fotbaliști. Adrian Mutu se potrivește perfect cerințelor Federației. În plus, a lăsat o impresie bună în perioada în care a ocupat postul de selecționer la naționala U21.