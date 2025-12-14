Sport

Membrul Casei Regale, atacat de suporteri după un meci de Champions League: „M-am temut pentru viața mea!”

Probleme mari după unul dintre meciurile din Champions League ce au avut loc în această săptămână, acolo unde fanii au avut un comportament agresiv față de membrul Casei Regale.
FANATIK
14.12.2025 | 13:52
Membrul Casei Regale atacat de suporteri dupa un meci de Champions League Mam temut pentruviatamea
ULTIMA ORĂ
Probleme după meciul din Champions League
ADVERTISEMENT

Partida din grupa principală a Champions League, dintre AS Monaco și Galatasaray, încheiată cu victoria gazdelor, 1-0, a adus un eveniment nedorit la finalul celor 90 de minute.

Scandal după meciul dintre AS Monaco și Galatasaray

Louis Ducruet, fiul prințesei Stéphanie de Monaco și nepotul prințului Albert al II-lea, a fost implicat, fără voia sa, într-o altercație violentă după victoria echipei AS Monaco în Liga Campionilor împotriva Galatasaray (1-0). Incidentul s-a produs marți seară în zona VIP a stadionului Louis II, unde Ducruet se afla împreună cu doi prieteni atunci când doi susținători turci ar fi declanșat un conflict.

ADVERTISEMENT

Autoritățile au deschis o anchetă imediată, iar cei doi bărbați acuzați, identificati ca Salman B. și fiul său Hasan B., au fost judecați vineri într-un proces sumar pentru „leziuni și agresiuni voluntare”. Magistrații au dispus pedepse cu suspendare de două luni și un interdicție de intrare pe teritoriul principatului pentru trei ani, alături de amenzi de 1.000 de euro pentru fiecare victimă, inclusiv Louis Ducruet și unul dintre prietenii săi.

Incertitudine cu privire la ceea ce s-a întâmplat cu adevărat după AS Monaco – Galatasaray

Ambele părți oferă versiuni contradictorii ale ceea ce s-a întâmplat în sala VIP. Potrivit declarațiilor inculpaților, conversațiile purtate în turcă au fost greșit interpretate ca agresive, iar intervenția ar fi fost o reacție de autoapărare. Ducruet și martorii săi susțin, însă, că agresorii au început conflictul și că el a încercat să calmeze situația, înainte de a fi lovit și de a-și teme pentru propria viață, notează presa din Italia.

ADVERTISEMENT
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din...
Digi24.ro
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri

Absența imaginilor video din zona în care s-a produs altercația a complicat misiunea anchetatorilor, care s-au bazat pe mărturii și rapoarte medicale pentru a stabili circumstanțele exacte. Potrivit acestor documente, Ducruet și prietenii săi au suferit răni care au necesitat câteva zile de incapacitate temporară de muncă, ceea ce a consolidat cazul de agresiune împotriva suspecților.

ADVERTISEMENT
S-a întors în România după jumătate de an și a aflat că soția...
Digisport.ro
S-a întors în România după jumătate de an și a aflat că soția l-a înșelat: ”Am văzut”. Cum a numit-o + Mesajul neașteptat

Duel încrâncenat pe teren între Monaco și Galatasaray

Partida dintre AS Monaco și Galatasaray a fost una plină de tensiune, în care ambele formații au ratat ocazii mari. Leroy Sane și Victor Osimhen au avut șansa de a marca în mai multe rânduri, în special în prima repriză, dar nu au fost inspirați și au ratat din poziții bune, ceea ce le-a dat speranțe gazdelor.

După pauză, francezii au intrat mult mai hotărâți și au avut un penalty, ratat însă de Camara. Totuși, golul a venit din partea lui Balogun, care a înscris printr-o execuție din careul mic, după minge bâlbâită dintr-o centrare din corner. Așa s-a decis meciul disputat în runda a 6-a din grupa principală a Champions League.

ADVERTISEMENT
Se confirmă prima plecare de la Universitatea Craiova: „Contractul se încheie în decembrie”
Fanatik
Se confirmă prima plecare de la Universitatea Craiova: „Contractul se încheie în decembrie”
Campionul care și-a scos la vânzare medaliile de aur de la Jocurile Olimpice....
Fanatik
Campionul care și-a scos la vânzare medaliile de aur de la Jocurile Olimpice. Problemele cu care se confruntă
Cum a reușit Mihai Neșu să treacă peste accidentarea de acum 14 ani:...
Fanatik
Cum a reușit Mihai Neșu să treacă peste accidentarea de acum 14 ani: ”Dumnezeu mi-a dat un scop”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
BOMBĂ! Loți Bölöni, în discuții să devină antrenor la FCSB: 'M-a sunat Mihai...
iamsport.ro
BOMBĂ! Loți Bölöni, în discuții să devină antrenor la FCSB: 'M-a sunat Mihai Stoica. Avem respect reciproc'
Ilie Bolojan tocmai a făcut cel mai important anunț din mandatul său: „Nu...
viva.ro
Ilie Bolojan tocmai a făcut cel mai important anunț din mandatul său: „Nu mai e nevoie să...". Românii nici că sperau să audă o asemenea VESTE MARE, dar, în sfârșit, se întâmplă! Absolut nimeni nu a mai avut nicio replică de spus când a auzit
Se scumpesc apa și canalizarea, de la 1 ianuarie 2026. Iată prețurile pe...
Jurnalul.ro
Se scumpesc apa și canalizarea, de la 1 ianuarie 2026. Iată prețurile pe regiuni
Iarna de la vârful puterii: Ceaușeștii și vacanțele luxoase în România înghețată. Istoric:...
adevarul.ro
Iarna de la vârful puterii: Ceaușeștii și vacanțele luxoase în România înghețată. Istoric: „Nici fetele lui Dej, nici copiii lui Ceaușescu nu-l mai așteptau pe Moș Crăciun“
Celebra vedetă a fost diagnosticată cu lepră. Este prima persoana publică care a...
unica.ro
Celebra vedetă a fost diagnosticată cu lepră. Este prima persoana publică care a avut curajul să vorbească despre asta. Nebănuit cum s-a tratat, de fapt. Povestea ei a devenit virală în câteva ore
Ignatul, retrăit ca odinioară. Tradiții de Crăciun readuse la viață în muzeele din...
Observatornews.ro
Ignatul, retrăit ca odinioară. Tradiții de Crăciun readuse la viață în muzeele din Cluj și Sibiu
Ce face acum fosta campioană a României care ajunsese om al străzii. Are...
as.ro
Ce face acum fosta campioană a României care ajunsese om al străzii. Are un milion de urmăritori pe TikTok
„Mi s-a spus diplomat despre unele dosare că poate ar fi bine să...
Libertatea.ro
„Mi s-a spus diplomat despre unele dosare că poate ar fi bine să fie făcute altfel”. Procuroarea Antonia Diaconu, inițiatoarea scrisorii de susținere a magistraților care au reclamat nereguli în justiție
IT News Review: Chatboții AI pot influența opinii politice folosind informații trunchiate
informat.ro
IT News Review: Chatboții AI pot influența opinii politice folosind informații trunchiate
Bomba zilei! Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu, după ce...
RTV.NET
Bomba zilei! Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu, după ce fostul ministru a fost înmormântat pe repede înainte
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!