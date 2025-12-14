Membrul Casei Regale, atacat de suporteri după un meci de Champions League: „M-am temut pentru viața mea!”

ADVERTISEMENT

Partida din grupa principală a Champions League, dintre AS Monaco și Galatasaray, încheiată cu victoria gazdelor, 1-0, a adus un eveniment nedorit la finalul celor 90 de minute.

Scandal după meciul dintre AS Monaco și Galatasaray

Louis Ducruet, fiul prințesei Stéphanie de Monaco și nepotul prințului Albert al II-lea, a fost implicat, fără voia sa, într-o altercație violentă după victoria echipei AS Monaco în Liga Campionilor împotriva Galatasaray (1-0). Incidentul s-a produs marți seară în zona VIP a stadionului Louis II, unde Ducruet se afla împreună cu doi prieteni atunci când doi susținători turci ar fi declanșat un conflict.

Autoritățile au deschis o anchetă imediată, iar cei doi bărbați acuzați, identificati ca Salman B. și fiul său Hasan B., au fost judecați vineri într-un proces sumar pentru „leziuni și agresiuni voluntare”. Magistrații au dispus pedepse cu suspendare de două luni și un interdicție de intrare pe teritoriul principatului pentru trei ani, alături de amenzi de 1.000 de euro pentru fiecare victimă, inclusiv Louis Ducruet și unul dintre prietenii săi.

Incertitudine cu privire la ceea ce s-a întâmplat cu adevărat după AS Monaco – Galatasaray

Ambele părți oferă versiuni contradictorii ale ceea ce s-a întâmplat în sala VIP. Potrivit declarațiilor inculpaților, conversațiile purtate în turcă au fost greșit interpretate ca agresive, iar intervenția ar fi fost o reacție de autoapărare. Ducruet și martorii săi susțin, însă, că agresorii au început conflictul și că el a încercat să calmeze situația, înainte de a fi lovit și de a-și teme pentru propria viață, notează .

Absența imaginilor video din zona în care s-a produs altercația a complicat misiunea anchetatorilor, care s-au bazat pe mărturii și rapoarte medicale pentru a stabili circumstanțele exacte. Potrivit acestor documente, Ducruet și prietenii săi au suferit răni care au necesitat câteva zile de incapacitate temporară de muncă, ceea ce a consolidat cazul de agresiune împotriva suspecților.

Duel încrâncenat pe teren între Monaco și Galatasaray

Partida dintre și Galatasaray a fost una plină de tensiune, în care ambele formații au ratat ocazii mari. Leroy Sane și Victor Osimhen au avut șansa de a marca în mai multe rânduri, în special în prima repriză, dar nu au fost inspirați și au ratat din poziții bune, ceea ce le-a dat speranțe gazdelor.

După pauză, francezii au intrat mult mai hotărâți și au avut un penalty, ratat însă de Camara. Totuși, golul a venit din partea lui Balogun, care a înscris printr-o execuție din careul mic, după minge bâlbâită dintr-o centrare din corner. Așa s-a decis meciul disputat în runda a 6-a din grupa .