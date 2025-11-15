Sport

Meme Stoica a ales adversarele favorite pentru România în barajul Cupei Mondiale: ”Oricare din acestea e accesibilă”

România și-a asigurat prezența la barajul Cupei Mondiale. O victorie cu Bosnia ar putea aduce un adversar teoretic mai ușor, iar Meme Stoica și-a ales favoritele.
Traian Terzian
15.11.2025 | 10:35
Meme Stoica a ales adversarele favorite pentru Romania in barajul Cupei Mondiale Oricare din acestea e accesibila
ULTIMA ORĂ
Florin Cernat, Mihai Stoica si Vlad Munteanu in tribuna la meciul de fotbal dintre Romania U19 si Andorra U19, contand pentru Turneul de calificare pentru Campionatul European U19 din 2026, desfasurat pe Stadionul Anghel Iordanescu din Voluntari, miercuri 12 noiembrie 2025. © FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
ADVERTISEMENT

Cu 24 de ore înainte de startul meciului Bosnia – România, din preliminariile Cupei Mondiale, Meme Stoica a nominalizat adversarele pe care și-ar dori ca ”tricolorii” să le întâlnească în barajul din primăvară.

România se pregătește de barajul pentru Cupa Mondială. Ce adversare vrea Meme Stoica

În cazul în care va încheia pe locul 2 în Grupa H a preliminariilor, naționala României ar prinde un culoar ceva mai lejer la baraj. Oficialul campioanei FCSB a nominalizat câteva formații ce par accesibile la prima vedere.

ADVERTISEMENT

”Dacă mă întrebai acum câțiva ani, spuneam că să evităm Slovacia și Cehia, cu Albania și Kosovo n-avem nicio emoție, deși Albania ne-a bătut acolo (n.r. – la EURO 2016). Acum nu știu ce să zic…

Noi pe Kosovo i-am bătut pe unde i-am prins, dar nu prea e valabil ce s-a întâmplat acum un an. Uite Cehia: s-a chinuit pentru Campionatul European cu Moldova. Slovacia pare bunicică, deși la Europene… Oricare din acestea e accesibilă”, a declarat Meme Stoica, la Prima Sport.

ADVERTISEMENT
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate...
Digi24.ro
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk

De ce e important să învingem Bosnia și să terminăm pe locul 2

La rândul său, fostul internațional Aurel Țicleanu a vorbit despre importanța locului 2 în grupa de calificare, care le-ar asigura ”tricolorilor” faptul că vor juca pe teren propriu cel puțin semifinala barajului.

ADVERTISEMENT
Ion Țiriac vede Europa în pericol:
Digisport.ro
Ion Țiriac vede Europa în pericol: "Ce faci? Îi împuști pe toți?"

”Ar trebui să câștigăm ca să jucăm acasă cu 55.000 de oameni în spate. Albania are echipă mai tare ca acum 10 ani, a bătut Serbia în deplasare. Noi trebuie să jucăm pe teren propriu, noi în deplasare când am făcut un meci mare?”, a spus Țicleanu.

Clasamentul Grupei H

Partida Bosnia – România, din penultima etapă a Grupei H, se va disputa sâmbătă, de la ora 21:45, pe stadionul Bilino Polje din Zenica. Jocul este extrem de important pentru ocuparea locului secund în clasament.

ADVERTISEMENT

Meme Stoica adversare România barajul Cupa Mondială Clasament Grupa H preliminarii Cupa Mondială

Programul ultimelor 2 etape

Întâlnirea este una decisivă pentru bosniaci, care în cazul în care nu prind poziția secundă în grupă ratează orice șansă de a mai ajunge la Cupa Mondială. ”Tricolorii” sunt siguri de prezența la baraj după ce și-au câștigat grupa de Liga Națiunilor, însă locul 2 ar putea aduce un culoar mai bun.

Sâmbătă, 15 noiembrie

  • Ora 19:00: Cipru – Austria (Digi Sport 1)
  • Ora 21:45: Bosnia – România (Prima TV)

Marți, 18 noiembrie

  • Ora 21:45: Austria – Bosnia
  • Ora 21:45: România – San Marino (Antena 1)
LIVE BLOG Billie Jean King Cup. Uraganul Swiatek vine peste România, după o...
Fanatik
LIVE BLOG Billie Jean King Cup. Uraganul Swiatek vine peste România, după o victorie în 43 de minute! Fetele noastre debutează azi
Afacerea fabuloasă în care a intrat Bogdan Stelea. Fostul mare portar e implicat...
Fanatik
Afacerea fabuloasă în care a intrat Bogdan Stelea. Fostul mare portar e implicat într-un domeniu care a luat amploare în ultimii ani
Dezastru pentru fotbalistul lui Dinamo! E haos la naționala țării sale după ratarea...
Fanatik
Dezastru pentru fotbalistul lui Dinamo! E haos la naționala țării sale după ratarea calificării la Mondiale
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Românul mai periculos decât Cruyff și Pele: 'Un talent mai mare decât el...
iamsport.ro
Românul mai periculos decât Cruyff și Pele: 'Un talent mai mare decât el n-am văzut. Odată a driblat 11 jucători'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!